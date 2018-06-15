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Юмор и Истории
NASVAI
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danilov 15 Июня 2018 в 16:39:58

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 15.06.2018 в 16:47:56   # 681393
легальный насвай чтоли?
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  Comrade 15.06.2018 в 17:03:25   # 681399
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  jumanjiqz 15.06.2018 в 17:48:22   # 681415

Конечно это юмор!
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