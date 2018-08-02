Расшифровка рабочих требований

Крупной и успешной строительной компании срочно требуется антикризисный менеджер Требования к кандидату:Высшее образование, знание английского, бухгалтерии, делопроизводства,СНИПов, ГОСТов, умение вести деловые переговоры, ложить кирпич, штукатурить по маячкам, клеить обои без пузырей...