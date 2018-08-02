Расшифровка рабочих требований

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NZN 02 Августа 2018 в 14:05:18
Мы по-прежнему конкурентоспособны, платя вам меньше, чем наши конкуренты.
Присоединяйтесь к нашей быстро развивающейся компании
У нас нет времени обучать вас.
Требуется некоторая сверхурочная работа
Некоторую каждую ночь и некоторые выходные.
Обязанности будут варьироваться
Любой в офисе может вами командывать.
Должен обращать внимание на детали
У нас нет гарантии качества.
Карьерно мыслящих
Заявители должны быть бездетными (и оставаться такими).
Подать заявление лично
Если вы старая, жирная или уродливая, вам скажут, что вакансия занята.
Ищу кандидатов с большим разнообразием опыта
Вам он понадобится, чтобы заменить трех человек, которые просто ушли.
Умение решать проблемы
Добро пожаловать в вечный хаос.
Требуются навыки лидерства в команде
У вас будут обязанности менеджера, без оплаты и уважения.
Хорошие коммуникативные навыки
Начальство общается, вы слушаете, выясняете, чего они хотят и делаете это.
Источник: https://www.anekdot.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 02.08.2018 в 16:30:38 # 688039
Цитата: Manitu от 02.08.2018 14:59:14
Крупной и успешной строительной компании срочно требуется антикризисный менеджер Требования к кандидату:Высшее образование, знание английского, бухгалтерии, делопроизводства,СНИПов, ГОСТов, умение вести деловые переговоры, ложить кирпич, штукатурить по маячкам, клеить обои без пузырей...
Крупной и успешной строительной компании срочно требуется антикризисный менеджер Требования к кандидату:Высшее образование, знание английского, бухгалтерии, делопроизводства,СНИПов, ГОСТов, умение вести деловые переговоры, ложить кирпич, штукатурить по маячкам, клеить обои без пузырей...
И зарплата 50 т.тг