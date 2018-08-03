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Юмор и Истории
Когда не можешь вспомнить фамилию
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danilov 03 Августа 2018 в 17:36:24
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ss720
03.08.2018 в 17:58:34
# 688207
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babki
03.08.2018 в 18:12:49
# 688208
Шотабай атасы бір төңкерілген болар.
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jumanjiqz
03.08.2018 в 18:17:40
# 688209
Что-то я сегодня непонятливый какой-то, опять не догоняю! Вроде есть же такой певец оперный, в чем прикол?
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