Управлять страной...

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Юмор и Истории
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danilov 08 Августа 2018 в 17:52:10

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Templar 08.08.2018 в 18:12:00   # 688840
Можно смеяться?
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  Софруджу 08.08.2018 в 21:45:25   # 688867
И?
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  МишкаНаСевер 08.08.2018 в 22:58:14   # 688873
А че это был не сорняк? И мужик бы взял и вырвал его руками!
А так понятно, но не очень...
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  Пермяк 08.08.2018 в 23:19:28   # 688881
А девки то какие сочные
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  Skype 08.08.2018 в 23:23:54   # 688884
без бутылки красотки так себе

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  jumanjiqz 08.08.2018 в 23:52:36   # 688890
Ух ты, ну и формы у девах в карикатурах, я бы вду..., ах да, это же прерогатива КЕДЫ...
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