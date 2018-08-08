Управлять страной...

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danilov 08 Августа 2018 в 17:52:10
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Templar
08.08.2018 в 18:12:00
# 688840
Можно смеяться?
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Софруджу
08.08.2018 в 21:45:25
# 688867
И?
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МишкаНаСевер
08.08.2018 в 22:58:14
# 688873
А че это был не сорняк? И мужик бы взял и вырвал его руками!
А так понятно, но не очень...
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Пермяк
08.08.2018 в 23:19:28
# 688881
А девки то какие сочные
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Skype
08.08.2018 в 23:23:54
# 688884
без бутылки красотки так себе
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jumanjiqz
08.08.2018 в 23:52:36
# 688890
Ух ты, ну и формы у девах в карикатурах, я бы вду..., ах да, это же прерогатива КЕДЫ...
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