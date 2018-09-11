Казахстанцев предложили штрафовать за недоедание

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Гоги80 11 Сентября 2018 в 09:31:50
«В случае отказа от прививок людей следует не только штрафовать, но и подвергать насильственной вакцинации. Кроме всего прочего, мы должны штрафовать людей за то, что они плохо питаются и одеваются, редко моются и носят слишком длинные волосы. Дело в том, что от плохого питания слабеет иммунитет, грязная одежда становится разносчиком инфекций, а длинные волосы – благодатная почва для вшей и прочих паразитов. В результате такой беспечности государство тратит больше средства для восстановления здоровья своих граждан», — предлагают общественники.
Особое внимание авторы проекта обратили на необходимость сбривать волосы в интимных местах. По их мнению, именно здесь часто локализуется вредоносная фауна и флора. Они уверены, что это стало одной из главных причин импотенции и бесплодия казахстанцев.
Ученые направили письма депутатам Парамента, а также министру МВД К. Касымову и Генеральному прокурору К. Кожамжарову с просьбой поддержать предлагаемые меры на законодательном уровне. В качестве аргумента они привели зарубежный опыт.
«Такие законы успешно функционируют во многих африканских странах. На протяжении многих веков подобных правил придерживаются дикие племена, обитающие в лесах Южной Америки. Это помогло им выжить и сохранить свои многовековые традиции вопреки губительному влиянию современной цивилизации», — отмечают общественники.
Источник: newtimes.kz
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"штрафовать за плохое питание и гардероб" - вот бесы. Главное выставить требования, обеспечение - не важно.
Мракобесы, которые губят свой народ
"Не обязательно. В Германии принята единая система ранней диагностики для детей от рождения до школьного возраста — так называемые обследования от U1 до U9. Эти регулярные обследования помогают выявлять отклонения и патологии развития на ранних стадиях и заболевания у детей. Ранняя ди-агностика оплачивается больничными кассами. Диагностические обследования проводятся на определенных этапах развития ребенка. Участие в обследованиях добровольно, однако необходимо. Точную дату каждого визита назначает детский врач. В процессе обследования доктор сообщает родителям о необходимости проведения той или иной вакцинации."
Полная статья http://a-sovet.ru/rubrics/404.htm
График прививок в Германии http://boden-see.org
Дожились.