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Юмор и Истории
Казахстанцев предложили штрафовать за недоедание
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Гоги80 11 Сентября 2018 в 09:31:50
Поддерживая заявление министра здравоохранения Е. Биртанова о необходимости штрафовать людей за отказ от прививок, группа известных общественных деятелей, медиков и социологов предложила дополнить это нововведение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу СМК.

«В случае отказа от прививок людей следует не только штрафовать, но и подвергать насильственной вакцинации. Кроме всего прочего, мы должны штрафовать людей за то, что они плохо питаются и одеваются, редко моются и носят слишком длинные волосы. Дело в том, что от плохого питания слабеет иммунитет, грязная одежда становится разносчиком инфекций, а длинные волосы – благодатная почва для вшей и прочих паразитов. В результате такой беспечности государство тратит больше средства для восстановления здоровья своих граждан», — предлагают общественники.

Особое внимание авторы проекта обратили на необходимость сбривать волосы в интимных местах. По их мнению, именно здесь часто локализуется вредоносная фауна и флора. Они уверены, что это стало одной из главных причин импотенции и бесплодия казахстанцев.

Ученые направили письма депутатам Парамента, а также министру МВД К. Касымову и Генеральному прокурору К. Кожамжарову с просьбой поддержать предлагаемые меры на законодательном уровне. В качестве аргумента они привели зарубежный опыт.

«Такие законы успешно функционируют во многих африканских странах. На протяжении многих веков подобных правил придерживаются дикие племена, обитающие в лесах Южной Америки. Это помогло им выжить и сохранить свои многовековые традиции вопреки губительному влиянию современной цивилизации», — отмечают общественники.

Источник: newtimes.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mojo 11.09.2018 в 09:45:48   # 693063
бок жемендерши... бляди если правительство захочет вколоть мне какую то болезнь, от которого мне придется лечится у них всю жизнь???
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  NZN 11.09.2018 в 09:55:23   # 693067
говоря о лесах южной Африки перспективы общественников на счет нас не воодушевлять
"штрафовать за плохое питание и гардероб" - вот бесы. Главное выставить требования, обеспечение - не важно.
Мракобесы, которые губят свой народ
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  Гоги80 11.09.2018 в 09:58:44   # 693068
Какие все серьезные!!! Или вы не слышали про СМК? Тогда хоть на название рубрики гляньте.
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  lokidogma 11.09.2018 в 10:01:52   # 693069
Самое смешное, что прививки которые нам колят не проверяют и они не проходят никаких лабораторных исследований. Их просто завозят и колят. От многих прививок включай БЦЖ большинство запада давно отказалось, а нам колят.

"Не обязательно. В Германии принята единая система ранней диагностики для детей от рождения до школьного возраста — так называемые обследования от U1 до U9. Эти регулярные обследования помогают выявлять отклонения и патологии развития на ранних стадиях и заболевания у детей. Ранняя ди-агностика оплачивается больничными кассами. Диагностические обследования проводятся на определенных этапах развития ребенка. Участие в обследованиях добровольно, однако необходимо. Точную дату каждого визита назначает детский врач. В процессе обследования доктор сообщает родителям о необходимости проведения той или иной вакцинации."

Полная статья http://a-sovet.ru/rubrics/404.htm

График прививок в Германии http://boden-see.org
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  sergei55 11.09.2018 в 10:52:18   # 693080
Такие законы успешно функционируют во многих африканских странах. На протяжении многих веков подобных правил придерживаются дикие племена, обитающие в лесах Южной Америки.

Дожились.
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