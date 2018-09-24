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Юмор и Истории
Дом заботы и воспитания?!
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NZN 24 Сентября 2018 в 15:15:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  net 24.09.2018 в 18:24:48   # 695070
Такое только в кино может быть.
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  КЕДЫ 24.09.2018 в 18:45:09   # 695072
Ебать как смешно...
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  AbuAnsar1 24.09.2018 в 18:48:08   # 695076
Поддерживаю полностью 👍
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  kanat7782 24.09.2018 в 18:50:26   # 695078
Цитата: AbuAnsar1 от 24.09.2018 18:48:08
Поддерживаю полностью 👍

Согласен! Старики и бабушки будут учить, а дети не останутся без внимания!
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  DuMoH 24.09.2018 в 19:12:33   # 695079
далеко не все старики любят детей...
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  Джимбо 24.09.2018 в 19:38:28   # 695084
Гениальная идея!!! Нужно воплотить. Действительно хорошая идея. Главное грамотно все организовать.
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  строитель 24.09.2018 в 20:34:32   # 695093
В Европе кстати это очень распространённая практика. Детсады и дома пристарелых строят рядом так что площадки для прогулок у них общие
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  Лысый 24.09.2018 в 21:11:27   # 695102
что такое детдом? это сборище никому не нужных дитей. что такое дом престарелых? это сборище никому не нужных стариков. что такое приют для животных? это сборище никому не нужных животных. и вы думкаете что собрав в кучу этих никому не нужных дитей, стариков и зверей, они станут друг другу нужны? ну х.з. сомнительно, хотя автора топик стартера можно понять.
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  Лысый 24.09.2018 в 21:20:50   # 695105
детей и животных еще можно как то в одном комплесе содержать. но тут масса нюансiв, санитария один из главных. а старым ни дети ни животные не нужны, они от всего раздражаются и живут в собственном мире. мире воспоминаний и отреченности.

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  Temka 24.09.2018 в 21:43:29   # 695113
Цитата: Лысый от 24.09.2018 21:20:50
детей и животных еще можно как то в одном комплесе содержать. но тут масса нюансiв, санитария один из главных. а старым ни дети ни животные не нужны, они от всего раздражаются и живут в собственном мире. мире воспоминаний и отреченности.

есть разные типы и детей и стариков и животных... Эксперементально почему бы и не запустить?!?
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  КЕДЫ 24.09.2018 в 22:46:11   # 695143
Есть такое понятие контингент.
И большинству комментаторов даже близко не знакомо какой контингент обидает в детдомах и домах престарелых. Да и слава Богу что не знают. Лучше здесь пиздануть и забыть об этом через пять минут.
По поводу Европы пиздежь полный. Нет там такого. Может в качестве экспериментов. С тщательным отбором.
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  Лысый 24.09.2018 в 22:49:12   # 695145
Quote:
есть разные типы и детей и стариков и животных... Эксперементально почему бы и не запустить?!?

На это денех нет. Если только в ненавистных ватаноидам СШП и гейропах?
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  Лысый 24.09.2018 в 22:55:19   # 695146
Quote:
Есть такое понятие контингент.


Ну это из совкового...



И то, там все сглажено и залакировано.
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