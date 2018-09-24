Дом заботы и воспитания?!

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NZN 24 Сентября 2018 в 15:15:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: AbuAnsar1 от 24.09.2018 18:48:08
Поддерживаю полностью 👍
Поддерживаю полностью 👍
Согласен! Старики и бабушки будут учить, а дети не останутся без внимания!
Цитата: Лысый от 24.09.2018 21:20:50есть разные типы и детей и стариков и животных... Эксперементально почему бы и не запустить?!?
детей и животных еще можно как то в одном комплесе содержать. но тут масса нюансiв, санитария один из главных. а старым ни дети ни животные не нужны, они от всего раздражаются и живут в собственном мире. мире воспоминаний и отреченности.
детей и животных еще можно как то в одном комплесе содержать. но тут масса нюансiв, санитария один из главных. а старым ни дети ни животные не нужны, они от всего раздражаются и живут в собственном мире. мире воспоминаний и отреченности.
И большинству комментаторов даже близко не знакомо какой контингент обидает в детдомах и домах престарелых. Да и слава Богу что не знают. Лучше здесь пиздануть и забыть об этом через пять минут.
По поводу Европы пиздежь полный. Нет там такого. Может в качестве экспериментов. С тщательным отбором.
есть разные типы и детей и стариков и животных... Эксперементально почему бы и не запустить?!?
На это денех нет. Если только в ненавистных ватаноидам СШП и гейропах?
Есть такое понятие контингент.
Ну это из совкового...
И то, там все сглажено и залакировано.