Мэй считает допустимыми военные операции в обход СБ ООН, чтобы избежать вето России

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danilov 04 Октября 2018 в 10:40:23
"Он [Корбин] выставляет себя гуманитарным, но говорит, что военная операция ради спасения жизней допустима лишь в случае одобрения СБ ООН, на самом деле давая России возможность применить право вето. Я говорю: "Нет, мы не можем передать нашу совесть на внешний подряд Кремлю", - сказала Мэй.
При этом Мэй отметила роль НАТО в обеспечении безопасности Соединенного Королевства. "Он [Корбин] говорит, что сильное НАТО просто провоцирует Россию. Я говорю "нет" - это гарант нашей свободы и безопасности", - подчеркнула премьер.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5632355
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 04.10.2018 в 12:07:58 # 696566
Ах нет это же шахматная игра держав
И как всегда плевать все хотели на международные права.
И где НАТО спасало хоть раз жизни? Полная чушь.
Типа нам насрать на все законы мы тут главные... Ага.
Цитата: alpha_portal от 04.10.2018 12:07:58
Осеннее обострение? Или она на самом деле упоротая?
Ах нет это же шахматная игра держав
И как всегда плевать все хотели на международные права.
И где НАТО спасало хоть раз жизни? Полная чушь.
Типа нам насрать на все законы мы тут главные... Ага.
Осеннее обострение? Или она на самом деле упоротая?
Ах нет это же шахматная игра держав
И как всегда плевать все хотели на международные права.
И где НАТО спасало хоть раз жизни? Полная чушь.
Типа нам насрать на все законы мы тут главные... Ага.
Ну после такого танца я сомневаюсь в ее психике, действительно осеннее обострение
Исходя из логики Мэй, Россия тоже имеет право применять силу в обход ООН?