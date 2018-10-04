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Империя зла
Мэй считает допустимыми военные операции в обход СБ ООН, чтобы избежать вето России
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danilov 04 Октября 2018 в 10:40:23
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о допустимости проведения военных операций без одобрения Совета Безопасности ООН, где, по ее словам, подобные предложения может заветировать Россия. Об этом она заявила, выступая в среду на закрытии съезда правящей Консервативной партии в Бирмингеме и сравнивая свою позицию с той, которую занимает лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Он [Корбин] выставляет себя гуманитарным, но говорит, что военная операция ради спасения жизней допустима лишь в случае одобрения СБ ООН, на самом деле давая России возможность применить право вето. Я говорю: "Нет, мы не можем передать нашу совесть на внешний подряд Кремлю", - сказала Мэй.

При этом Мэй отметила роль НАТО в обеспечении безопасности Соединенного Королевства. "Он [Корбин] говорит, что сильное НАТО просто провоцирует Россию. Я говорю "нет" - это гарант нашей свободы и безопасности", - подчеркнула премьер.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5632355
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 04.10.2018 в 12:07:58   # 696566
Осеннее обострение? Или она на самом деле упоротая?
Ах нет это же шахматная игра держав
И как всегда плевать все хотели на международные права.
И где НАТО спасало хоть раз жизни? Полная чушь.
Типа нам насрать на все законы мы тут главные... Ага.
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  GoodZone 04.10.2018 в 12:41:14   # 696567
Цитата: alpha_portal от 04.10.2018 12:07:58
Осеннее обострение? Или она на самом деле упоротая?
Ах нет это же шахматная игра держав
И как всегда плевать все хотели на международные права.
И где НАТО спасало хоть раз жизни? Полная чушь.
Типа нам насрать на все законы мы тут главные... Ага.

Ну после такого танца я сомневаюсь в ее психике, действительно осеннее обострение

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  Hairless 04.10.2018 в 12:42:21   # 696568
Палка, она ведь о двух концах.
Исходя из логики Мэй, Россия тоже имеет право применять силу в обход ООН?
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