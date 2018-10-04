Мэй считает допустимыми военные операции в обход СБ ООН, чтобы избежать вето России

Осеннее обострение? Или она на самом деле упоротая?Ах нет это же шахматная игра державИ как всегда плевать все хотели на международные права.И где НАТО спасало хоть раз жизни? Полная чушь.Типа нам насрать на все законы мы тут главные... Ага.