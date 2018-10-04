Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
США полностью остановили поставки нефти в Китай
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Октября 2018 в 10:54:33
МЕХИКО, 3 окт – РИА Новости. Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, передает агентство Рейтер.

"Мы – один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торгового конфликта) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", — сказал Чуньлинь в рамках судоходного саммита в Гонконге. Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Вашингтон начал поставлять Пекину нефть всего два года назад. По данным Управления энергетической информации США, экспорт американского черного золота в Китай в 2017 году превысил совокупный объем поставок в Британию и Нидерланды, которые занимают третье и четвертое место по объему импорта американской нефти. Китай же стал в списке вторым после Канады — на долю Пекина приходилось около 20 процентов американского экспорта. При этом для КНР поставки черного золота из Соединенных Штатов составляют всего три процента.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 04.10.2018 в 11:53:14   # 696562
Не думаю, что Китай как-то серьезно это заденет, у него достаточно поставщиков и понадежнее... Россия, Казахстан, Иран, саудиты (хотя те могут прогнуться), Венесуэлла, Кувейт...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь