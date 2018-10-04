США полностью остановили поставки нефти в Китай

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danilov 04 Октября 2018 в 10:54:33
"Мы – один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торгового конфликта) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", — сказал Чуньлинь в рамках судоходного саммита в Гонконге. Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.
Вашингтон начал поставлять Пекину нефть всего два года назад. По данным Управления энергетической информации США, экспорт американского черного золота в Китай в 2017 году превысил совокупный объем поставок в Британию и Нидерланды, которые занимают третье и четвертое место по объему импорта американской нефти. Китай же стал в списке вторым после Канады — на долю Пекина приходилось около 20 процентов американского экспорта. При этом для КНР поставки черного золота из Соединенных Штатов составляют всего три процента.