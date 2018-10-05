Израильский министр: С-300 бесполезны против наших самолетов (AMN, Ливан)

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едридмадрид 05 Октября 2018 в 09:24:24
«Оперативные возможности Военно-воздушных сил таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают возможности ВВС, — сказал он. — Вы знаете, что у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не способны их обнаружить».
Израильский министр сказал, что у России уже есть свои системы С-300 внутри Сирии, поэтому это оружие уже было учтено. Кроме того, он заявил, что Израиль дал понять, что не отступит и будет продолжать свои операции в Сирии.
«Мы неоднократно разъясняли сирийцам, что не отступим от наших обязательств по предотвращению усиления Ирана в Сирии, — сказал Ханегби, пригрозив в завуалированной форме принять меры против С-300 на местах — Мы уже были вынуждены несколько месяцев назад уничтожить сирийские ракетные батареи, и я надеюсь, что они не будут бросать нам вызов в будущем»
https://inosmi.ru/military/20181004/243383216.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пусть покажут примером, а там посмотрим.
«Оперативные возможности Военно-воздушных сил таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают возможности ВВС, — сказал он. — Вы знаете, что у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не способны их обнаружить».
Пусть покажут примером, а там посмотрим.
Пусть покажут примером, а там посмотрим.
В июне 1982 года израильтяне пример показали. Генштаб посмотрел и охуел.
https://topwar.ru/117442-ukus-medvedki.html
Quote:
главный военный советник в Сирии генерал-полковник Яшкин в шифровке на имя того же Устинова откровенно писал: "...ВВС и ПВО, оснащенные нашей техникой, делали всё возможное для выполнения задач, но надо признать: наша техника уступает технике США и Израиля".