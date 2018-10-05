Израильский министр: С-300 бесполезны против наших самолетов (AMN, Ливан)

«Оперативные возможности Военно-воздушных сил таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают возможности ВВС, — сказал он. — Вы знаете, что у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не способны их обнаружить».



Пусть покажут примером, а там посмотрим.

главный военный советник в Сирии генерал-полковник Яшкин в шифровке на имя того же Устинова откровенно писал: "...ВВС и ПВО, оснащенные нашей техникой, делали всё возможное для выполнения задач, но надо признать: наша техника уступает технике США и Израиля".