Хорошо скоординировано

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danilov 05 Октября 2018 в 09:33:03
• Великобритания заявила о предотвращенных в неопределенном прошлом попытках сотрудников российских спецслужб получить доступ к внутренним сетям британского МИД и военно-химической лаборатории в Портон-Дауне;
• Министерство юстиции США обвинило 7 россиян в попытках взлома WADA, ФИФА, Спортивного арбитражного суда и компании Westinghouse Electric;
• Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поведение России вызывающе и потребовал немедленно прекратить кибератаки.
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