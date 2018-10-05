Хорошо скоординировано

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Империя зла
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danilov 05 Октября 2018 в 09:33:03
• Министерство обороны Нидерландов заявило, что в апреле предотвратило кибератаку ГРУ на ОЗХО, задержанные 4 россиян с диппаспортами были высланы из страны;

• Великобритания заявила о предотвращенных в неопределенном прошлом попытках сотрудников российских спецслужб получить доступ к внутренним сетям британского МИД и военно-химической лаборатории в Портон-Дауне;

• Министерство юстиции США обвинило 7 россиян в попытках взлома WADA, ФИФА, Спортивного арбитражного суда и компании Westinghouse Electric;

• Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поведение России вызывающе и потребовал немедленно прекратить кибератаки.
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