Минобороны России обвинило США в разработке средств доставки биооружия

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danilov 05 Октября 2018 в 09:41:51
Кириллов указал, что на продемонстрированных слайдах показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.
"Это соответствует реализуемой США концепции "бесконтактной войны". Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний. Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия", — сказал он.
Представитель МО РФ задался вопросом, для чего такие документы хранятся в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии.
"Рассчитываем получить внятный ответ на него от грузинской и американской сторон", — заключил он.
РИА Новости
Онищенко призвал Россию к более жесткой реакции на разработки биооружия США
"К сожалению, мы неадекватно реагируем, надо более жестко. Мы переживаем, что какой-нибудь ржавый танк привезли в Литву, а то, что вокруг нас военные биологические базы построили американцы, вроде ничего страшного и нет. Есть международные институты, есть Конвенция по биологическому и токсинному оружию, которую подписали и ратифицировали все страны, есть по химическому оружию конвенция, КЗХО, ОЗХО, КБТО. Это те инструменты, которые сегодня составляют пакет международно-правового поля, в котором мы можем действовать", — заявил РИА Новости Онищенко.
Депутат напомнил о выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН. Как заявлял министр, текущее развитие событий дает основание полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия.
"Лавров на Совете безопасности (ООН) выступил с системным докладом, это как раз тот вариант, который мы должны использовать для того, чтобы защищать свои интересы", — отметил Онищенко.
https://ria.ru/world/20181004/1530008158.html
Вирусолог РАН назвал действия США "скрытыми актами биотерроризма"
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Действия США и их сателлитов не что иное, как скрытые акты биотерроризма либо создание ситуации, провоцирующей акты биотерроризма, заявил РИА Новости заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН, профессор Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.
Ранее Минобороны РФ заявило о том, что Вашингтон под предлогом мирных исследований продолжает разработку биологического оружия. При этом ряд соответствующих лабораторий размещен в странах СНГ, в соответствии с обнародованными данными, в Грузии американцы проводят эксперименты над людьми.
Эксперт отметил, что заявление министерства обороны не является открытием для научного сообщества.
"Мы знали, что в течение последних лет США ведут весьма рискованную игру на территории своих сателлитов: разворачивают систему лабораторий под эгидой якобы биологической безопасности, хотя на самом деле они создают биологическую опасность в регионе. Нельзя сказать, что они целенаправленно забрасывают на нашу территорию какие-то патогены. Но сам факт наличия подобного рода лабораторий, представляющих опасность, заставляет нас консолидировать дополнительные силы, средства, усиливать мониторинг, в свою очередь они это отслеживают, выясняют наш уровень подготовки в этой области. То есть это отвлекающий от нормального развития, в том числе научного, фактор", — заявил он.
По мнению Щелканова, рано или поздно в этих лабораториях вольно или невольно будут возникать опасные ситуации. "Такое уже возникало. Вспомните африканскую чуму свиней в 2008 году – она сначала попала в Абхазию, затем в наш Краснодарский край, охватила районы в Предкавказье и Закавказье. Все это привело к тяжелейшим последствиям, которые не только не удается подавить, а напротив – африканская чума свиней продолжает расширять свой ареал", — заявил он.
"Все эти действия США и их сателлитов, которые позволяют себе резвиться на своей территории подобным образом, это не что иное, как скрытые, латентные, не всегда очевидные прямые акты биотерроризма, либо создание ситуации, провоцирующей акты биотерроризма вольного или невольного", — резюмировал эксперт.
Он добавил, что опасность может представлять любой вирус при достаточной квалификации тех, кто его использует. "В качестве биологического оружия может быть использован любой патоген, и тут не надо выискивать особо опасный патоген – это может быть банальная сальмонелла. Главное тут – квалификация и отсутствие стройной системы противодействия биотерроризму", — заявил он.
ПЕНТАГОН ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ МО РФ О РАЗРАБОТКАХ АМЕРИКАНЦАМИ ХИМОРУЖИЯ В ГРУЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫДУМКОЙ И ЧАСТЬЮ КАМПАНИИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРОТИВ ЗАПАДА
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Дядя Нурик 05.10.2018 в 12:49:38 # 696664
Цитата: Дядя Нурик от 05.10.2018 12:49:38
Нужно срочно ввести войска в США и произвести зачистку... их же методами с ними бороться... ну а если не найдете, ничего страшного)
Нужно срочно ввести войска в США и произвести зачистку... их же методами с ними бороться... ну а если не найдете, ничего страшного)
А сначала уронить американский лайнер на мемориал Ельцина в Ебурге. Они там недалеко летают.