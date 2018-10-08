Главный раввин России раскритиковал власти страны за поставку С-300 в Сирию

Я говорил с президентом Путиным, объясняя всю чувствительность этого вопроса для наших братьев в Израиле.У меня там братьев нет.
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danilov 08 Октября 2018 в 12:25:40
Израильский журналист попросил прокомментировать главного раввина России ситуацию с поставками в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300. Сам факт того, что религиозного деятеля просят высказаться на военно-политические темы, выглядит весьма странно, но Эли Мандельбаум сама постановка его же вопроса, видимо, нисколько не смущала.
Из заявления Лазара:
Я считаю, что это ошибка, которая приведёт к новым проблемам в регионе.
Далее Лазар заявил, говорил о «проблеме С-300» с российским президентом Владимиром Путиным.
Из интервью:
Я говорил с президентом Путиным, объясняя всю чувствительность этого вопроса для наших братьев в Израиле.
При этом Берл Лазар добавил, что он очень надеется на то, что Россия и Израиль в дальнейшем найдут варианты для продолжения общей борьбы с терроризмом.
В израильских СМИ отметили, что Берл Лазар является человеком, который имеет определённые связи с властями России и «вхож в кремлёвские кабинеты». При этом добавлено, что главный раввин России впервые позволил себе публично критиковать решение российских властей.
Справочно: Берл Лазар (Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар) родом из итальянского Милана. Окончил так называемый раввинский колледж в Нью-Джерси (США). В 1988 году завершил обучение в религиозном институте «Томхей Тмимим» (Нью-Йорк, США). Через три года получает духовный сан раввин синагоги в Марьиной Роще в Москве. В 2000 году избран главным раввином России. В апреле 2014 года награждён орденом «За заслуги перед Отечеством (IV степени)». Сын главного раввина России Йехезкель является раввином Симферополя с 2017 года.
Примечательно, что несмотря на это, на странице Лазара в Фейсбук размещено изображение карты РФ под надписью "Главный раввинат России", но при этом на карте отсутствует Крым как часть Российской Федерации.
https://topwar.ru/148000-glavnyj-ravvin-rossii-raskritikoval-vlasti-strany-za-postavku-s-300-v-siriju.html
https://www.jta.org/2018/10/05/news-opinion/rare-rebuke-russian-chief-rabbi-slams-missile-transfer-syria-mistake
Комментарии, по рейтингу, по дате
Этого ублюдка давно нужно отправить на ракете в ближайший израильский аэродром.
А потом заявить что вот угнал у нас Колибр, не справился с управлением разьебал ваш аэродром