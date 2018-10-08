Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Главный раввин России раскритиковал власти страны за поставку С-300 в Сирию
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Октября 2018 в 12:25:40
Еврейское телеграфное агентство JTA опубликовало материал, в котором представлены выдержки из интервью израильского журналиста Эли Мандельбаума с главным раввином России. Берл Лазар на тот момент находился в Румынии, где участвовал в одной из конференций.



Израильский журналист попросил прокомментировать главного раввина России ситуацию с поставками в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300. Сам факт того, что религиозного деятеля просят высказаться на военно-политические темы, выглядит весьма странно, но Эли Мандельбаум сама постановка его же вопроса, видимо, нисколько не смущала.

Из заявления Лазара:
Я считаю, что это ошибка, которая приведёт к новым проблемам в регионе.

Далее Лазар заявил, говорил о «проблеме С-300» с российским президентом Владимиром Путиным.

Из интервью:
Я говорил с президентом Путиным, объясняя всю чувствительность этого вопроса для наших братьев в Израиле.

При этом Берл Лазар добавил, что он очень надеется на то, что Россия и Израиль в дальнейшем найдут варианты для продолжения общей борьбы с терроризмом.

В израильских СМИ отметили, что Берл Лазар является человеком, который имеет определённые связи с властями России и «вхож в кремлёвские кабинеты». При этом добавлено, что главный раввин России впервые позволил себе публично критиковать решение российских властей.

Справочно: Берл Лазар (Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар) родом из итальянского Милана. Окончил так называемый раввинский колледж в Нью-Джерси (США). В 1988 году завершил обучение в религиозном институте «Томхей Тмимим» (Нью-Йорк, США). Через три года получает духовный сан раввин синагоги в Марьиной Роще в Москве. В 2000 году избран главным раввином России. В апреле 2014 года награждён орденом «За заслуги перед Отечеством (IV степени)». Сын главного раввина России Йехезкель является раввином Симферополя с 2017 года.

Примечательно, что несмотря на это, на странице Лазара в Фейсбук размещено изображение карты РФ под надписью "Главный раввинат России", но при этом на карте отсутствует Крым как часть Российской Федерации.

https://topwar.ru/148000-glavnyj-ravvin-rossii-raskritikoval-vlasti-strany-za-postavku-s-300-v-siriju.html

https://www.jta.org/2018/10/05/news-opinion/rare-rebuke-russian-chief-rabbi-slams-missile-transfer-syria-mistake
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 08.10.2018 в 18:27:11   # 696976
Quote:
Я говорил с президентом Путиным, объясняя всю чувствительность этого вопроса для наших братьев в Израиле.
У меня там братьев нет.
поощрить | покарать
  Джимбо 08.10.2018 в 19:00:18   # 696985
Кто он такой что бы высказывать по этому поводу? Равин? Вот и занимайся своими евреями и синагогами.
Этого ублюдка давно нужно отправить на ракете в ближайший израильский аэродром.
А потом заявить что вот угнал у нас Колибр, не справился с управлением разьебал ваш аэродром
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь