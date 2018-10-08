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Империя зла
Ротшильд о Сенате США
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danilov 08 Октября 2018 в 12:33:24
Дэвид Ротшильд написал твит о Сенате США после утверждения Сенатом Мэтта Кавано Судьёй Верховного Суда США:



Перевод: Наш Сенат теперь столь же полезен и значим, как и Сенат в имперском Риме: он полностью отрекся от своей обязанности контролировать исполнительную власть. Так умирает демократия.

То есть с точки зрения глобалистов, демократия - это власть демократов, назначаемых глобалистами. Если власть избирается народом, и выполняет свои непосредственные функции, то это - не демократия.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  babki 08.10.2018 в 13:21:49   # 696905
То есть в США теперь настоящая демократия? Власть принадлежит народу? Или все таки у них все плохо?
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  Рулон Обоев 08.10.2018 в 15:07:56   # 696939
Парится и палится. Скоро их взлохматят как буржуев в 1917.
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