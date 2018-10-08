Ротшильд о Сенате США

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danilov 08 Октября 2018 в 12:33:24
Перевод: Наш Сенат теперь столь же полезен и значим, как и Сенат в имперском Риме: он полностью отрекся от своей обязанности контролировать исполнительную власть. Так умирает демократия.
То есть с точки зрения глобалистов, демократия - это власть демократов, назначаемых глобалистами. Если власть избирается народом, и выполняет свои непосредственные функции, то это - не демократия.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 08.10.2018 в 15:07:56 # 696939