Ушёл в посольство и пропал

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danilov 08 Октября 2018 в 12:35:45
Теперь турецкая полиция говорит, что, по её сведениям, оппозиционер был убит в консульстве, а его тело срочно эвакуировали прочь. Саудиты это, естественно, резко отрицают и даже пустили в консульство следователей, показав, что там никого нет. Скандал назревает первостатейный.
https://www.bbc.com/news/world-europe-45775819
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да не "старик" , 100 % бухает где-нибудь да с телками кувыркается , по фейсу видно что шалун . А зазнобу свою спецом оставил у диппредставительства шоб не мешалась .
Цитата: KAN13 от 08.10.2018 19:17:36
Да не "старик" , 100 % бухает где-нибудь да с телками кувыркается , по фейсу видно что шалун . А зазнобу свою спецом оставил у диппредставительства шоб не мешалась .
Да не "старик" , 100 % бухает где-нибудь да с телками кувыркается , по фейсу видно что шалун . А зазнобу свою спецом оставил у диппредставительства шоб не мешалась .
а потом еще будет ей рассказывать как его пытали и мучили в застенках что бы она еще и пожалела его)))
ru jumanjiqz 08.10.2018 в 16:18:00 # 696954
А без чалмы вылитый жид
ну так потомок Ибрахима, от Хаджар. а евреи потомки от Сары.