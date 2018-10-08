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Империя зла
Ушёл в посольство и пропал
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danilov 08 Октября 2018 в 12:35:45
Пока Интерпол ищет своего директора, который пропал в Китае, в Турции ещё более лихая история. Журналист и писатель Джамаль Хашогги, представитель очень влиятельного и богатого саудовского клана и критик нынешних властей, пропал, зайдя в минувший вторник в саудовское консульство в Стамбуле. Сам он жил в эмиграции в Турции. Хашогги должен был получить официальную справку о разводе с бывшей женой, поскольку собирался жениться в Турции вновь. Невеста, прождавшая его 11 часов у диппредставительства, подняла тревогу.



Теперь турецкая полиция говорит, что, по её сведениям, оппозиционер был убит в консульстве, а его тело срочно эвакуировали прочь. Саудиты это, естественно, резко отрицают и даже пустили в консульство следователей, показав, что там никого нет. Скандал назревает первостатейный.

https://www.bbc.com/news/world-europe-45775819
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кирсан 08.10.2018 в 15:34:19   # 696946
Ухх. Срочно Шерлока сюда. Или Пуаро.
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  jumanjiqz 08.10.2018 в 16:18:00   # 696954
А без чалмы вылитый жид
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  старик 08.10.2018 в 18:30:07   # 696977
Неужто дипломаты уже до "мокрухи" опустились? А впрочем уже удивляться нечему: с подачи Запада дипломатия медленно но верно умирает.
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  KAN13 08.10.2018 в 19:17:36   # 696988

Да не "старик" , 100 % бухает где-нибудь да с телками кувыркается , по фейсу видно что шалун . А зазнобу свою спецом оставил у диппредставительства шоб не мешалась .
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  КЕДЫ 08.10.2018 в 20:05:37   # 696995
Цитата: KAN13 от 08.10.2018 19:17:36

Да не "старик" , 100 % бухает где-нибудь да с телками кувыркается , по фейсу видно что шалун . А зазнобу свою спецом оставил у диппредставительства шоб не мешалась .



а потом еще будет ей рассказывать как его пытали и мучили в застенках что бы она еще и пожалела его)))
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  Лысый 08.10.2018 в 21:30:26   # 697007
Quote:

ru jumanjiqz 08.10.2018 в 16:18:00 # 696954
А без чалмы вылитый жид

ну так потомок Ибрахима, от Хаджар. а евреи потомки от Сары.

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