«Это точно не Чепига»

Цитата: строитель от

А ты видимо остался единственным дебилом которому ещё интересна эта хуета А ты видимо остался единственным дебилом которому ещё интересна эта хуета

вот ты золупа ишачья насмешил менясудя по твоей ущербной логике , то ты ВТОРОЙ за мной на очередеда кстати этоту платному ватнику- пидарку под ником Строитель-сегодняна на Доширак не выдовать ,смену плохо отрабатывает