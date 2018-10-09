«Это точно не Чепига»

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danilov 09 Октября 2018 в 15:32:17
Корреспонденту Znak.com удалось пообщаться с автором фото, появившегося в расследовании Bellingcat и The Insider об Анатолии Чепиге. На снимке, как предполагалось, изображен «Руслан Боширов», он же полковник Анатолий Чепига, один из фигурантов дела о попытке отравления Скрипалей в Солсбери. Автора фотографии зовут Павел Шитов. Он выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, ветеран второй Чеченской кампании, офицер ГРУ в отставке. На фото из Чечни Шитов второй слева в верхнем ряду. Павел Шитов настаивает — выводы расследователей не верны, «Чепига» с его фотографии — совсем не Чепига, это другой человек. Однако имя его назвать отказывается. По согласованию сторон мы приводим слова Шитова полностью и в формате интервью.
— Кто тот человек, которого приняли за Боширова-Чепигу?
— Тот человек с фотографии, которого сейчас многие называют Чепигой, на самом деле не Чепига и не Боширов. Чепига выпускался из ДВОКУ (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, Благовещенск, Амурская область. — Znak.com) в 2001 году, а эта фотография была сделана в 2000 году, когда он еще был курсантом. Второй момент — я лично знаю человека [на этой фотографии], которого журналисты приняли за Чепигу, но у него другая фамилия. Этот человек — выпускник ДВОКУ. Учился в училище с 1994 по 1999 год. На тот момент, когда была сделана фотография, являлся военнослужащим спецподразделения ГРУ. Фамилий я называть не буду. Кто-то до сих пор служит, и это может навредить. Но это точно и не Боширов, и не Чепига. Еще один момент — все эти люди служили не в том подразделении, которое обозначили ваши коллеги из Bellingcat.
— Вы как-то поддерживаете общение с человеком, которого приняли за Чепигу?
— С тех пор ни разу больше не виделись. Но тогда я знал его хорошо, мы с ним были знакомы по спорту в училище.
— Занимались с ним вместе?
— Не совсем так. Я занимался гиревым спортом (мастер спорта), а он занимался легкой атлетикой. Но мы вместе с ним от училища бегали эстафету на 9 мая, которая проводилась на приз газеты «Амурская правда» в Благовещенске. На самом деле он вблизи на человека, которого окрестили Чепигой, не похож совсем. Просто по фото, которое опубликовано, это плохо видно.
— Чье это фото?
— Эта фотография моя, она делалась на мой фотоаппарат. Всех военнослужащих, которые на ней изображены, я знаю лично. Именно я разместил данное фото на сайте ДВОКУ в 2007 году, потом у себя на страничке в «Одноклассниках» в 2013 году. С сайта ДВОКУ его и взяли ваши коллеги журналисты. На самом деле у меня целый альбом фотографий из Чечни. Как раскопали и почему именно это фото заинтересовало — я не знаю.
— Когда эта фотография была сделана и при каких обстоятельствах?
— Это Чеченская Республика, ноябрь 2000 года. Горно-лесистая местность, возле населенного пункта Дарго в Веденском районе Чечни. Была операция, и мы возвращались с нее колонной. На тот момент я был командиром разведроты. Колонна встала возле Дарго. Я уснул в автомобиле. В какой-то момент мой подчиненный стучит мне в автомобиль: «Командир, там тебя ищут». Я сначала не понял, кто именно. Думал, сейчас будут давать какие-то новые вводные. Оказалось, что меня ищут мои однокашники по ДВОКУ. Мы собрались, поговорили, сфотографировались. Они потом остались, а наша колонна двинулась дальше.
— Это днем было?
— Да, в дневное время.
— Вы настолько тесно общаетесь с выпускниками училища, что всех знаете, или это были выпускники, близкие по годам обучения?
— Три человека с фотографии — это выпускники 1996 года выпуска, в том числе я сам. Еще несколько человек 1999 года выпуска.
— А с самим Чепигой вы знакомы были?
— Нет, мы учились в абсолютно разные года. И по службе я с ним не сталкивался вообще. Знаю только, что надпись с фамилией этого человека есть на Аллее славы в ДВОКУ рядом с памятником маршалу Рокоссовскому. В тот момент, когда была сделана фотография, Чепига еще был курсантом в училище. Это подтверждает и его экс-командир батальона курсантов полковник Боржко.
— Почему вы сразу не рассказали обо всем этом журналистам?
— Я такой человек. Сначала пытаюсь понять, что происходит, потом уже реагировать. Тем более не даю комментариев по телефону или по переписке, хотя на меня выходили представители российских федеральных СМИ, а также англоязычные журналисты. Znak.com — местное СМИ, вам как землякам я больше доверяю.
— Почему сейчас решили рассказать?
— Надо уже ясность какую-то внести в эту историю.
— О себе пару слов можете сказать?
— Я родом с Артемовского Свердловской области. Жил в Якутии, в 1992 году поступил в ДВОКУ. Выпустился в 1996 году. По распределению попал в 12-ю бригаду специального назначения, дислоцирующуюся в Асбесте Свердловской области (бригада ГРУ, была расформирована в 2009 году. — Znak.com). Занимал должности командира разведгруппы и разведроты.
— Как вы оказались в Чечне?
— Бригада спецназначения — специфика службы: подняли по тревоге, и все. Попал туда в 2000 году, в июне. Начинали с Дагестана, с Ботлиха. Потом нас перебросили в Ножай-Юртовский район. Вернулся в январе 2001 года.
— Службу когда закончили?
— Тогда же, в 2001 году, после командировки. У меня закончился контракт с Министерством обороны, а новый я заключать не стал. Потом было получение второго высшего образования, курсы МВА. Сейчас работаю в должности исполнительного директора филиала охранного холдинга «Варяг» в Екатеринбурге.
— Скажите, собственно, за делом об отравлении Скрипалей в Солсбери следили? Какое ваше отношение как бывшего офицера ГРУ?
— Не следил до тех пор, пока не начались звонки ко мне по поводу фотографии. Лично мое мнение: смысла никакого не было травить Скрипаля. Бывший разведчик, живет в Великобритании — зачем, какая мотивация? Списанный человек, никакой опасности не представляет на данный момент. Все, что знал, он уже выложил. Вообще вызывает сомнение, что его «отрабатывали» российские спецслужбы.
— Как раз хотел спросить, верите ли, что это делали сотрудники ГРУ?
— Мне с трудом верится в это. Тем более так топорно сработано. Знаете, нас учили что такое «хорошо выполненная задача». Это тогда, когда ты пришел, сделал дело, ушел и никто никогда не узнал, что это был ты. А когда такая шумиха — кому это нужно? Точно не российским спецслужбам и не человеку, которого называют Бошировым-Чепигой.
https://www.znak.com/2018-10-08/oficer_s_fotografii_iz_chechni_vspl yvshey_v_dele_skripaley_rasskazal_o b_obstoyatelstvah_ee_poyavleni
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 09.10.2018 в 15:44:29 # 697140забанен до 09.12.2018 16:39:56
всё пытаются отмазать двух педерастов из ГРУ МО России , которые просрали ( врнее не выполнили ) задания ,
вот теперь местную( и в основном соседскую) русскоязычную публику - разводят как лохов ,
хотя на ЗАПАДЕ давно всё решили с этими клоунами и их заданиям
едридмадрид 09.10.2018 в 15:45:45 # 697142забанен до 09.12.2018 16:39:56
сопли про этих двух педерастов из ГРУ - долго будут размазывать на этом сайте( я не я и рожа не моя)
чтоб до мозга и костей дошло
едридмадрид 09.10.2018 в 16:25:42 # 697147забанен до 09.12.2018 16:39:56
Цитата: строитель от 09.10.2018 16:22:24
А ты видимо остался единственным дебилом которому ещё интересна эта хуета
А ты видимо остался единственным дебилом которому ещё интересна эта хуета
вот ты золупа ишачья насмешил меня
судя по твоей ущербной логике , то ты ВТОРОЙ за мной на очереде ,
да кстати этоту платному ватнику- пидарку под ником Строитель-сегодняна на Доширак не выдовать ,
смену плохо отрабатывает
едридмадрид 09.10.2018 в 16:28:07 # 697148забанен до 09.12.2018 16:39:56
Цитата: строитель от 09.10.2018 16:22:24
А ты видимо остался единственным дебилом которому ещё интересна эта хуета
А ты видимо остался единственным дебилом которому ещё интересна эта хуета
да золупа СТРОИТЕЛЬ , ты про Данилова не забудь новость его ,
по ходу АДМИНУ НУ ОЧЕНЬ понравилась интересна - как ты написал " эта хуета "
Цитата: titus от 09.10.2018 16:56:12
Свершилось, шакаленка забанили, сейчас активизируются другие клоны
Свершилось, шакаленка забанили, сейчас активизируются другие клоны
Мне с трудом верится в это. Тем более так топорно сработано.
Мне тоже верится с трудом, на дворе 21 век везде камеры наблюдения, к примеру, в любом голливудском кино из разряда экшн наглядно показано, что к любой "операции" даже шпана готовится очень тщательно, не говоря уже про настоящих разведчиков и профессиональных шпионов, имеющие в арсенале как у Джеймса Бонда кучу супер современных "игрушек"!