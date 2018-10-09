США обеспокоены падением юаня

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danilov 10 Октября 2018 в 09:31:05
(Блумберг) -- Администрация Трампа обеспокоена девальвацией китайского юаня в то время, как Министерство финансов США решает, назвать ли КНР валютным манипулятором в докладе, который будет опубликован на следующей неделе, сказал в понедельник высокопоставленный представитель Минфина.
Министр финансов США Стивен Мнучин испытывает давление со стороны Белого дома, который хотел бы, чтобы Китай был официально назван валютным манипулятором в докладе ведомства. За последние шесть месяцев юань подешевел к доллару на 9 процентов, показав один из худших результатов в Азии, что вызвало предположения о том, что КНР сознательно ослабляет свою валюту на фоне обострения торговых трений с США.
Высокопоставленный представитель Минфина сказал, что США внимательно следят за динамикой китайской валюты и обеспокоены недавней девальвацией. Он не предоставил подробностей.
Народный банк Китая во вторник установил минимальный с мая 2017 год справочный курс юаня - на отметке слабее 6,9 за доллар.
Рынкам не стоит слишком беспокоиться по поводу недавних колебаний юаня, написал в статье, опубликованной в понедельник в государственной газете Economic Daily советник ЦБ Китая Лю Шицзинь, отметив, что юань все же является относительно сильным, потому что доллар укрепляется быстро.
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/tramp-trebuet-priznat-kitay-valyutnym-manipulyatorom-1027599059
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