Посмотрите на эту проблему с другой стороны. Она тоже есть, как ни странно. https://www.youtube.com/watch?v=3VwnCJcx1xo&feature=youtu.be

Исходя из откровений британского политика Доминика Грива, Запад будет использовать внутриполитическое противостояние во время президентских выборов в Грузии для того, чтобы повлиять на формирование грузинской внешнеполитической повестки. Речь идет о поддержке оппозиции, запугивании местных силовиков информацией о готовящихся акциях протеста. В конце концов, британский эксперт допускает банальное вмешательство в выборы со стороны Запада для установления полностью подконтрольного НАТО и ЕС режима в Тбилиси.