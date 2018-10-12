Международные эксперты критикуют Грузию и предрекают ей политический кризис

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Гость 12 Октября 2018 в 15:41:39
На Западе ждут от Тбилиси поддержки всех антироссийских инициатив и тотального противодействия Москве по всем направлениям, чего нынешняя грузинская власть даже при всем желании не может выполнить по социально-экономическим и политическим причинам.
Несмотря на ограниченные возможности Грузии в противоборстве России, необходимость в усилении давления на Кремль вынуждают США и ЕС встряхнуть грузинскую власть и шантажом заставить ее посвятить большую часть времени антироссийской риторике. Исходя из откровений британского политика Доминика Грива, Запад будет использовать внутриполитическое противостояние во время президентских выборов в Грузии для того, чтобы повлиять на формирование грузинской внешнеполитической повестки. Речь идет о поддержке оппозиции, запугивании местных силовиков информацией о готовящихся акциях протеста. В конце концов, британский эксперт допускает банальное вмешательство в выборы со стороны Запада для установления полностью подконтрольного НАТО и ЕС режима в Тбилиси.
Мощное информационное давление на грузинские власти со стороны Запада и негативные прогнозы экспертов в отношении евроатлантических перспектив страны явно нацелены на дестабилизацию политической ситуации в Грузии для дальнейшего манипулирования ее руководством. Казалось бы, нынешнюю грузинскую власть невозможно упрекнуть в симпатиях к России и отсутствии лояльности к Западу, но, видимо, для раздувания новой волны антироссийской истерии США и ЕС необходим политический кризис в Грузии. Массовые уличные беспорядки, срыв президентских выборов, возвращение в страну Саакашвили - все это может ждать Грузию уже в ближайшее время. О перспективах скорого членства в ЕС и НАТО грузинам снова придется забыть на неопределённое время, ведь Грузию на Западе до сих пор считают не равноправным партнером, а дешевой разменной монетой в геополитическом противостоянии с Москвой.
https://belarus-mt.ru/blog/43401777489/Mezhdunarodnyie-ekspertyi-kritikuyut-Gruziyu-i-predrekayut-ey-po
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Lokki от 12.10.2018 17:57:48
Посмотрите на эту проблему с другой стороны. Она тоже есть, как ни странно. https://www.youtube.com/watch?v=3VwnCJcx1xo&feature=youtu.be
Посмотрите на эту проблему с другой стороны. Она тоже есть, как ни странно. https://www.youtube.com/watch?v=3VwnCJcx1xo&feature=youtu.be
Кто нибудь в Турции отдыхал в этом году? Ничего не заметили особенного?
Исходя из откровений британского политика Доминика Грива, Запад будет использовать внутриполитическое противостояние во время президентских выборов в Грузии для того, чтобы повлиять на формирование грузинской внешнеполитической повестки. Речь идет о поддержке оппозиции, запугивании местных силовиков информацией о готовящихся акциях протеста. В конце концов, британский эксперт допускает банальное вмешательство в выборы со стороны Запада для установления полностью подконтрольного НАТО и ЕС режима в Тбилиси.И никаких угрызений совести, во так вот прямо:"Вмешаемся в выборы"!