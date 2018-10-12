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Империя зла
Международные эксперты критикуют Грузию и предрекают ей политический кризис
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Гость 12 Октября 2018 в 15:41:39
Безвизовый режим с ЕС, проведение регулярных совместных военных учений с НАТО - все это создает иллюзию скорейшего вступления Грузии в евроатлантические структуры. Но на самом деле ожидания грузинской политической элиты пока слишком далеки от реальности. Ни проведение демократических реформ, ни реформирование вооруженных сил по стандартам НАТО никак не могут повлиять на сроки вступления Грузии в Альянс. Западных покровителей Сакартвело сейчас больше волнуют аспекты внешней политики республики, о недостатках которой они не перестают напоминать Тбилиси через неправительственные организации и СМИ. По словам иностранных журналистов, претензии к Грузии заключаются в недостаточной жесткости действующей власти по отношению к России.



На Западе ждут от Тбилиси поддержки всех антироссийских инициатив и тотального противодействия Москве по всем направлениям, чего нынешняя грузинская власть даже при всем желании не может выполнить по социально-экономическим и политическим причинам.

Несмотря на ограниченные возможности Грузии в противоборстве России, необходимость в усилении давления на Кремль вынуждают США и ЕС встряхнуть грузинскую власть и шантажом заставить ее посвятить большую часть времени антироссийской риторике. Исходя из откровений британского политика Доминика Грива, Запад будет использовать внутриполитическое противостояние во время президентских выборов в Грузии для того, чтобы повлиять на формирование грузинской внешнеполитической повестки. Речь идет о поддержке оппозиции, запугивании местных силовиков информацией о готовящихся акциях протеста. В конце концов, британский эксперт допускает банальное вмешательство в выборы со стороны Запада для установления полностью подконтрольного НАТО и ЕС режима в Тбилиси.

Мощное информационное давление на грузинские власти со стороны Запада и негативные прогнозы экспертов в отношении евроатлантических перспектив страны явно нацелены на дестабилизацию политической ситуации в Грузии для дальнейшего манипулирования ее руководством. Казалось бы, нынешнюю грузинскую власть невозможно упрекнуть в симпатиях к России и отсутствии лояльности к Западу, но, видимо, для раздувания новой волны антироссийской истерии США и ЕС необходим политический кризис в Грузии. Массовые уличные беспорядки, срыв президентских выборов, возвращение в страну Саакашвили - все это может ждать Грузию уже в ближайшее время. О перспективах скорого членства в ЕС и НАТО грузинам снова придется забыть на неопределённое время, ведь Грузию на Западе до сих пор считают не равноправным партнером, а дешевой разменной монетой в геополитическом противостоянии с Москвой.

https://belarus-mt.ru/blog/43401777489/Mezhdunarodnyie-ekspertyi-kritikuyut-Gruziyu-i-predrekayut-ey-po
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  Lokki 12.10.2018 в 17:57:48   # 697548
Посмотрите на эту проблему с другой стороны. Она тоже есть, как ни странно. https://www.youtube.com/watch?v=3VwnCJcx1xo&feature=youtu.be
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  КЕДЫ 12.10.2018 в 18:17:13   # 697552
Цитата: Lokki от 12.10.2018 17:57:48
Посмотрите на эту проблему с другой стороны. Она тоже есть, как ни странно. https://www.youtube.com/watch?v=3VwnCJcx1xo&feature=youtu.be


Кто нибудь в Турции отдыхал в этом году? Ничего не заметили особенного?
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  старик 12.10.2018 в 19:08:39   # 697555
Quote:
Исходя из откровений британского политика Доминика Грива, Запад будет использовать внутриполитическое противостояние во время президентских выборов в Грузии для того, чтобы повлиять на формирование грузинской внешнеполитической повестки. Речь идет о поддержке оппозиции, запугивании местных силовиков информацией о готовящихся акциях протеста. В конце концов, британский эксперт допускает банальное вмешательство в выборы со стороны Запада для установления полностью подконтрольного НАТО и ЕС режима в Тбилиси.
И никаких угрызений совести, во так вот прямо:"Вмешаемся в выборы"!
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