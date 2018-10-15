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Империя зла
Саудовская Аравия ответит
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danilov 15 Октября 2018 в 12:52:27
Саудовская Аравия ответит более серьёзными мерами на санкции, которые могут ввести США и Великобритания в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи.
«Королевство полностью отвергает любые угрозы и попытки задеть его угрозами введения экономических санкций, использование политического давления или повторение ложных обвинений, которые не смогут подорвать ведущие позиции королевства. Королевство подтверждает, что ответит более серьёзными мерами в случае принятия каких-либо действий против него», — заявили в Эр-Рияде.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 15.10.2018 в 13:26:08   # 697767
Quote:
Королевство подтверждает, что ответит более серьёзными мерами в случае принятия каких-либо действий против него», — заявили в Эр-Рияде.
Думаю что никто ничего не предпримет. Вшивый Запад во все времена грешил двойными стандартами.
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  БакеБакеБаке 15.10.2018 в 13:43:45   # 697775
Кабздец арабам!
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  Яшот 15.10.2018 в 15:19:39   # 697800
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  Рамзес 15.10.2018 в 18:54:40   # 697836
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  Маке0912 15.10.2018 в 22:46:42   # 697861
Джамаль Хашукджи не Скрипаль.
Скоро забудут.
Политика и Восток дело тонкое.
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