Саудовская Аравия ответит

Королевство подтверждает, что ответит более серьёзными мерами в случае принятия каких-либо действий против него», — заявили в Эр-Рияде.Думаю что никто ничего не предпримет. Вшивый Запад во все времена грешил двойными стандартами.
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danilov 15 Октября 2018 в 12:52:27
«Королевство полностью отвергает любые угрозы и попытки задеть его угрозами введения экономических санкций, использование политического давления или повторение ложных обвинений, которые не смогут подорвать ведущие позиции королевства. Королевство подтверждает, что ответит более серьёзными мерами в случае принятия каких-либо действий против него», — заявили в Эр-Рияде.
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БакеБакеБаке 15.10.2018 в 13:43:45 # 697775
Цитата: БакеБакеБаке от 15.10.2018 13:43:45
Кабздец арабам!
Кабздец арабам!
наивный.
Скоро забудут.
Политика и Восток дело тонкое.