В Киеве прошёл многотысячный марш националистов

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danilov 15 Октября 2018 в 14:30:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
Думаю без кровопролития не обойдутся. Ну а мы будем сидеть и тихонечко наблюдать и ждать окончания строительства трубы
Цитата: строитель от 15.10.2018 15:56:13
С ужасом жду Всей этой херни у стен Киево-печерской лавры и других храмов РПЦ.
Думаю без кровопролития не обойдутся. Ну а мы будем сидеть и тихонечко наблюдать и ждать окончания строительства трубы
С ужасом жду Всей этой херни у стен Киево-печерской лавры и других храмов РПЦ.
Думаю без кровопролития не обойдутся. Ну а мы будем сидеть и тихонечко наблюдать и ждать окончания строительства трубы
Их уже не переубедить. Скоро сами себя сожрут.
Как пауки в банке.
Лет 10-15
Экономика всё расставит на свои места.
Когда без газа, будет дома холодно и голодно.
Тем более без работы.
В принципе они и так в европе как гостарбайтеры.
Шли гордо и открыта.
Так половина с прикрытым лицом или в масках.
Значит боятся или стыдно что идут. Вот и вся суть.