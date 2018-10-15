Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
В Киеве прошёл многотысячный марш националистов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Октября 2018 в 14:30:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.10.2018 в 15:18:44   # 697799
Великое пробуждение.
поощрить | покарать (1)
  Skype 15.10.2018 в 15:43:08   # 697807
Зашибись все в куче, ментам работы меньше. такое ток в гондурасе возможно. их герои фашисты и даже не фашисты, а те кто жопу и сапоги фашистам лизал, за пайку, прикрываясь борьбой за освобождение украины. ОЧко они свое спасали шухевич и бандерлог
поощрить (5) | покарать
  строитель 15.10.2018 в 15:56:13   # 697817
С ужасом жду Всей этой херни у стен Киево-печерской лавры и других храмов РПЦ.
Думаю без кровопролития не обойдутся. Ну а мы будем сидеть и тихонечко наблюдать и ждать окончания строительства трубы
поощрить | покарать
  stasik02 15.10.2018 в 16:46:03   # 697830
Цитата: строитель от 15.10.2018 15:56:13
С ужасом жду Всей этой херни у стен Киево-печерской лавры и других храмов РПЦ.
Думаю без кровопролития не обойдутся. Ну а мы будем сидеть и тихонечко наблюдать и ждать окончания строительства трубы


поощрить (1) | покарать (1)
  старик 15.10.2018 в 19:44:39   # 697839
Верю что в этой толпе есть идейные поклонники Бандеры, но неужели все? Неужели молодым парням больше не хрена делать кроме как ходить по улицам и орать лозунги , прославляя Бандеру, которого они в глаза не видели? Я бы понял марши против властей, налогов, тарифов, ну жизненно важных интересов, но вот прославлять Бандеру(будь он хоть трижды героический пацан))... наверное все таки не бесплатно.
поощрить | покарать
  Маке0912 15.10.2018 в 22:11:36   # 697855
Всё это временно.
Их уже не переубедить. Скоро сами себя сожрут.
Как пауки в банке.
Лет 10-15
Экономика всё расставит на свои места.
Когда без газа, будет дома холодно и голодно.
Тем более без работы.
В принципе они и так в европе как гостарбайтеры.
поощрить | покарать (1)
  Маке0912 15.10.2018 в 23:21:46   # 697863
Я бы понял Если бы они все любили Украину.
Шли гордо и открыта.
Так половина с прикрытым лицом или в масках.
Значит боятся или стыдно что идут. Вот и вся суть.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь