РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

"- Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?(Св. Евангелие от Матфея 12:25,26)