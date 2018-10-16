РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

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danilov 16 Октября 2018 в 10:37:14
Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ. Ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков пообещал "адекватный и жесткий" ответ Священного Синода относительно заявлений и решений, которые были приняты Константинопольским патриархатом в Стамбуле.
"На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решение не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", — заявил митрополит Иларион журналистам.
Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
https://ria.ru/religion/20181015/1530711825.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?
(Св. Евангелие от Матфея 12:25,26)
Беня Ладен 16.10.2018 в 11:40:46 # 697895
Цитата: EPon от 16.10.2018 10:57:34
"- Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?
(Св. Евангелие от Матфея 12:25,26)
"- Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?
(Св. Евангелие от Матфея 12:25,26)
За церковников не переживайте, пока женщины превращаются в старушек церковь будет жить.
А так хороший удар по РПЦ. Им нужно ещё больше педалить за монархию и Гогельцоллеров, поддерживать пенсионную реформу либерального правительства подпиндосников, в общем во всём следовать методичкам Фашингтонского обкома. Тогда точно победят. А когда опять попов будут отстреливать рабочие, крестьяне и солдатские депутаты, как в 20е годы, будут возмущаться в эмиграции: А нас то за что?
Цитата: EPon от 16.10.2018 10:57:34
"- Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?
(Св. Евангелие от Матфея 12:25,26)
"- Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?
(Св. Евангелие от Матфея 12:25,26)
И добавить больше нечего
Еще раз показали свое истинное лицо
Антибиотик 16.10.2018 в 13:35:32 # 697931
Цитата: Лысый от 16.10.2018 10:55:35
Чо там у попов? ©
Чо там у попов? ©
Какой-то пи3#ец происходит у попов какрой раз убеждаюсь что верить в бога надо в сердце! А все эти попы, имамы и т.п. продажные людишки, как и чиновники!