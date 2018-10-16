Саудиты заявили, что смерть Хашогги произошла из-за неудачного допроса

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danilov 16 Октября 2018 в 10:56:30
По данным источников телеканала, смерть Хашукджи наступила в результате допроса, "который пошел не так". Доклад Саудовской Аравии все еще готовится и может быть изменен. Также сообщается, что в докладе, "скорее всего", будет сделан вывод о том, что операция была проведена без разрешения, и причастные к ее проведению будут наказаны.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным СМИ, допрос и убийство журналиста случайно записались на его часы Apple Watch.
По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.
https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/saudi-journalist-jamal-khashoggi-missing/index.html
Генпрокуратура Турция заявила что найдены улики в саудовском консульстве.
EXCLUSIVE: “The [Turkish] Attorney General’s office is telling us they have found evidence that supports their suspicions that #JamalKhashoggi was killed inside the Saudi consulate in Istanbul." - Al Jazeera's Jamal Elshayyal (@JamalsNews) pic.twitter.com/RjNaRZYtwy— Al Jazeera English (@AJEnglish) 15 октября 2018 г.
Король Саудовской Аравии приказывает открыть дело Хашогги, Трамп отправляет Помпео для обсуждения случая
Король Саудовской Аравии Сальман в понедельник приказал провести внутреннее расследование необъяснимого исчезновения известного журналиста Джамала Хашогги.
Тем временем, Президент США Дональд Трамп заявил, что он поговорил с королем Салманом об этом деле, и что он посылает госсекретаря Майка Помпео, чтобы немедленно встретиться с королем. Трамп также заявил, что Салман не знает что могло произойти в посольстве.
https://www.reuters.com/article/us-saudi-politics-dissident-turkey/saudi-king-orders-khashoggi-probe-trump-sends-pompeo-to-discuss-case-idUSKCN1MP0Y6
Посольство Саудовской Аравии в США выразило благодарность администрации США за сдержанность в оценке ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи
«Мы бы хотели внести ясность в недавнее заявление Саудовской Аравии. Королевство Саудовская Аравия благодарит всех, включая администрацию США, за то, что они воздерживаются от поспешных выводов продолжающегося расследования»,— говорится в сообщении посольства в Twitter.
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