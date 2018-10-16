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Империя зла
Саудиты заявили, что смерть Хашогги произошла из-за неудачного допроса
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danilov 16 Октября 2018 в 10:56:30
Саудовская Аравия готовится заявить, что журналист Джамаль Хашукджи был убит во время допроса, сообщает CNN.



По данным источников телеканала, смерть Хашукджи наступила в результате допроса, "который пошел не так". Доклад Саудовской Аравии все еще готовится и может быть изменен. Также сообщается, что в докладе, "скорее всего", будет сделан вывод о том, что операция была проведена без разрешения, и причастные к ее проведению будут наказаны.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным СМИ, допрос и убийство журналиста случайно записались на его часы Apple Watch.

По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/saudi-journalist-jamal-khashoggi-missing/index.html

Генпрокуратура Турция заявила что найдены улики в саудовском консульстве.



Король Саудовской Аравии приказывает открыть дело Хашогги, Трамп отправляет Помпео для обсуждения случая

Король Саудовской Аравии Сальман в понедельник приказал провести внутреннее расследование необъяснимого исчезновения известного журналиста Джамала Хашогги.

Тем временем, Президент США Дональд Трамп заявил, что он поговорил с королем Салманом об этом деле, и что он посылает госсекретаря Майка Помпео, чтобы немедленно встретиться с королем. Трамп также заявил, что Салман не знает что могло произойти в посольстве.

https://www.reuters.com/article/us-saudi-politics-dissident-turkey/saudi-king-orders-khashoggi-probe-trump-sends-pompeo-to-discuss-case-idUSKCN1MP0Y6

Посольство Саудовской Аравии в США выразило благодарность администрации США за сдержанность в оценке ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи

«Мы бы хотели внести ясность в недавнее заявление Саудовской Аравии. Королевство Саудовская Аравия благодарит всех, включая администрацию США, за то, что они воздерживаются от поспешных выводов продолжающегося расследования»,— говорится в сообщении посольства в Twitter.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 16.10.2018 в 11:02:13   # 697889
Жесть и лютый пизд*ц.
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  Лысый 16.10.2018 в 11:03:41   # 697890
Хашоги у них заместо унтер-офицерской вдовы выходит.
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  строитель 16.10.2018 в 12:07:17   # 697902
Нормально так пообщались с ним
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  Zoggyla 16.10.2018 в 12:24:40   # 697906
bloody tourist
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  Софруджу 16.10.2018 в 13:53:20   # 697945
Это что же за "неудачный допрос" такой?
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  stasik02 16.10.2018 в 14:00:06   # 697948
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