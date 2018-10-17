Сегодня в Будапеште исчезли все бомжи

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danilov 17 Октября 2018 в 10:49:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
ЗЫ. Моя эрекция.
Цитата: КЕДЫ от 17.10.2018 11:34:10Еще один подкину. Quote:
#Londonблог: как в Оксфорде технологии помогают бездомным https://www.bbc.com/russian/av/media-45447658
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В Англии число бездомных растет. Власти обещают это исправить https://www.bbc.com/russian/news-45168152
13 августа 2018
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13 августа 2018
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Каждый четвертый житель Евросоюза оказался на грани бедности 17 Октября 2018
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Европейском союзе около четверти населения или 112,9 млн человек находятся на грани бедности, либо социальной изоляции. Такие данные https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9310033/3-16102018-BP-EN.pdf/16a1ad62-3af6-439e-ab9b-3729edd7b775 во вторник распространила статистическая служба ЕС «Евростат», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazhdyy-chetvertyy-zhitel-evrosoyuza-okazalsya-na-grani-bednosti_a3424605
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Европейском союзе около четверти населения или 112,9 млн человек находятся на грани бедности, либо социальной изоляции. Такие данные https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9310033/3-16102018-BP-EN.pdf/16a1ad62-3af6-439e-ab9b-3729edd7b775 во вторник распространила статистическая служба ЕС «Евростат», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В 2017 году в трех странах ЕС порядка трети населения находилось на грани бедности: в Болгарии (38,9%), Румынии (35,7%) и Греции (34,8%). Напротив, меньше всего тех, кому угрожает бедность, проживали в Чехии (12,2%), Финляндии (15,7%), Словакии (16,3%) и Нидерландах (17%). Между тем, за период 2008-2017 гг. в десяти странах ЕС наблюдалось увеличение доли людей, которые находятся на грани бедности или социальной изоляции. Стремительней всех люди нищали в Греции (с 28,1% в 2008 году до 34,8% в 2017 г.), Италии (с 25,5% до 28,9%), Испании (с 23,8% до 26,6%), Нидерландах (с 14,9% до 17%), Кипре (с 23,3% до 25,2%) и Эстонии (с 21,8% до 23,4%). Напротив, наибольшее снижение такой категории людей наблюдалось в Польше (с 30,5% до 19,5%), Румынии (с 44,2% до 35,7%), Латвии (с 34,2% до 28,2%) и Болгарии (с 44,8% до 38,9%).
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazhdyy-chetvertyy-zhitel-evrosoyuza-okazalsya-na-grani-bednosti_a3424605
Справятся ли?
Вот сижу и думаю. Какая реакция у меня должна быть после просмотренного ролика?
У меня реакция одна, ну даже не реакция, а ассоциация:
Quote:
Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты М-ского маршевого батальона Девяносто первого пехотного полка, задержанный по обвинению в ограблении супругов Иштван, проживающих в Ишатарче, в районе комендатуры вокзала. Основание: пехотинец Швейк Йозеф украл курицу, принадлежащую супругам Иштван, когда та бегала в Ишатарче за домом Иштван-супругов (в оригинале было блестяще образовано новое немецкое слово "Istvangatten" / Иштвансупруги (нем.)/), и был пойман владельцем курицы, который хотел ее у него отобрать. Вышепоименованный Швейк оказал сопротивление, ударив хозяина курицы Иштвана в правый глаз, а посему и был схвачен призванным патрулем и отправлен в свою часть.
Цитата: Лысый от 17.10.2018 11:52:30а это че за абба?
Ну и еще...
Ну и еще...
Цитата: Zoggyla от 17.10.2018 11:55:17https://ru.wikipedia.org/wiki/Neoton_Família из "самого веселого барака соцлагеря".
Quote:
Самый весёлый барак Евросоюза https://russian.rt.com/opinion/554186-benediktov-es-sankcii-vengriya
а это че за абба?
Это мадьярский ВИА Неотон фамилия.Типа наших "Землян". Идейно правильные тексты.
Цитата: Zoggyla от 17.10.2018 12:00:59
вроде абба, а вроде не абба
вроде абба, а вроде не абба
То-то я смотрю вроде абба, а вроде не абба, м-да что-то я упустил.
Передачу Утренняя почта по ЦТ регулярно надо было смотреть.
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:06:57у меня тогда не было телевизора. А у соседей был, но там весь подъезд собирался. Мало места было.
Quote:
Передачу Утренняя почта по ЦТ регулярно надо было смотреть.
Quote:
То-то я смотрю вроде абба, а вроде не абба, м-да что-то я упустил.
Передачу Утренняя почта по ЦТ регулярно надо было смотреть.
Цитата: Лысый от 17.10.2018 11:57:52
Quote:
Это мадьярский ВИА Неотон фамилия.Типа наших "Землян". Идейно правильные тексты.
Quote:
а это че за абба?
Это мадьярский ВИА Неотон фамилия.Типа наших "Землян". Идейно правильные тексты.
Офигеть! Начиная с 80-х сколько раз слышал эту песню всегда считал что это АВВА .