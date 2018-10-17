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Империя зла
Сегодня в Будапеште исчезли все бомжи
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danilov 17 Октября 2018 в 10:49:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 17.10.2018 в 11:34:10   # 698033
Вот сижу и думаю. Какая реакция у меня должна быть после просмотренного ролика?
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  Zoggyla 17.10.2018 в 11:38:55   # 698036
Ничего необычного. Есть ролик про благотворительность, в нем дельные мысли звучат.
ЗЫ. Моя эрекция.
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  Ал 17.10.2018 в 11:43:26   # 698039
Цитата: КЕДЫ от 17.10.2018 11:34:10
Еще один подкину. Quote:
#Londonблог: как в Оксфорде технологии помогают бездомным https://www.bbc.com/russian/av/media-45447658

Quote:
В Англии число бездомных растет. Власти обещают это исправить https://www.bbc.com/russian/news-45168152
13 августа 2018
...

Quote:
Каждый четвертый житель Евросоюза оказался на грани бедности 17 Октября 2018
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Европейском союзе около четверти населения или 112,9 млн человек находятся на грани бедности, либо социальной изоляции. Такие данные https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9310033/3-16102018-BP-EN.pdf/16a1ad62-3af6-439e-ab9b-3729edd7b775 во вторник распространила статистическая служба ЕС «Евростат», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazhdyy-chetvertyy-zhitel-evrosoyuza-okazalsya-na-grani-bednosti_a3424605


Справятся ли?
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  Лысый 17.10.2018 в 11:48:42   # 698042
Quote:
Вот сижу и думаю. Какая реакция у меня должна быть после просмотренного ролика?


У меня реакция одна, ну даже не реакция, а ассоциация:

Quote:
Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты М-ского маршевого батальона Девяносто первого пехотного полка, задержанный по обвинению в ограблении супругов Иштван, проживающих в Ишатарче, в районе комендатуры вокзала. Основание: пехотинец Швейк Йозеф украл курицу, принадлежащую супругам Иштван, когда та бегала в Ишатарче за домом Иштван-супругов (в оригинале было блестяще образовано новое немецкое слово "Istvangatten" / Иштвансупруги (нем.)/), и был пойман владельцем курицы, который хотел ее у него отобрать. Вышепоименованный Швейк оказал сопротивление, ударив хозяина курицы Иштвана в правый глаз, а посему и был схвачен призванным патрулем и отправлен в свою часть.
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  Лысый 17.10.2018 в 11:52:30   # 698046
Ну и еще...



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  Zoggyla 17.10.2018 в 11:53:35   # 698048
Хагемашита, но ведь Швейк заслужил!
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  Zoggyla 17.10.2018 в 11:55:17   # 698049
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  Ал 17.10.2018 в 11:57:16   # 698050
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  Лысый 17.10.2018 в 11:57:52   # 698051
Quote:
а это че за абба?


Это мадьярский ВИА Неотон фамилия.Типа наших "Землян". Идейно правильные тексты.
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  Zoggyla 17.10.2018 в 12:00:59   # 698053
То-то я смотрю вроде абба, а вроде не абба, м-да что-то я упустил.
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  Ал 17.10.2018 в 12:06:28   # 698057
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  Лысый 17.10.2018 в 12:06:57   # 698059
Quote:
То-то я смотрю вроде абба, а вроде не абба, м-да что-то я упустил.


Передачу Утренняя почта по ЦТ регулярно надо было смотреть.
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  Zoggyla 17.10.2018 в 12:10:38   # 698062
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:06:57
Quote:
То-то я смотрю вроде абба, а вроде не абба, м-да что-то я упустил.


Передачу Утренняя почта по ЦТ регулярно надо было смотреть.
у меня тогда не было телевизора. А у соседей был, но там весь подъезд собирался. Мало места было.
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  КЕДЫ 17.10.2018 в 12:56:40   # 698100
Цитата: Лысый от 17.10.2018 11:57:52
Quote:
а это че за абба?


Это мадьярский ВИА Неотон фамилия.Типа наших "Землян". Идейно правильные тексты.


Офигеть! Начиная с 80-х сколько раз слышал эту песню всегда считал что это АВВА .
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