США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков

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danilov 17 Октября 2018 в 11:13:52
Ограничительные меры введены из-за предоставления иранскими властями финансовой помощи боевикам, подчиняющимся Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование). «Эта обширная сеть компаний предоставляет финансовую инфраструктуру боевикам для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР», — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.
В санкционный список включены юрлица, зарегистрированные в Иране, в их числе несколько инвесткомпаний.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/10/16/783832-ssha
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