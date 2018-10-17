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Империя зла
США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков
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danilov 17 Октября 2018 в 11:13:52
Власти США ввели санкции против 20 компаний и банков из Ирана. Информация об этом содержится на сайте минфина США.

Ограничительные меры введены из-за предоставления иранскими властями финансовой помощи боевикам, подчиняющимся Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование). «Эта обширная сеть компаний предоставляет финансовую инфраструктуру боевикам для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР», — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

В санкционный список включены юрлица, зарегистрированные в Иране, в их числе несколько инвесткомпаний.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/10/16/783832-ssha
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.10.2018 в 12:24:54   # 698075
Не за ЯО так за боевиков! Не за боевиков так за нарушение прав человека. За финансирование своих головорезов в Сирии себе санкции не вводят. Уродская страна Америка!
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