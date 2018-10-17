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Империя зла
СМИ сообщили подробности убийства саудовского журналиста в Стамбуле
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danilov 17 Октября 2018 в 16:27:04
Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могли пытать и убить в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, причем при допросе присутствовал генконсул, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на расследования СМИ.

По данным газеты, другое турецкое издание "Йени шафак" получило в распоряжение аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании консульства.

Согласно предположениям газеты, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено.

Отмечается, что на имеющейся у "Йени шафак" аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

При этом на записи генконсул просит "сделать это в другом месте", на что другой голос угрожал М.Утайби расправой на родине в случае, если он будет возражать.

Согласно данным телеканала "Аль-Джазира" и газете "Нью-Йорк Таймс", в делегации из 15 подданных Саудовской Аравии, прилетавших в Стамбул во время исчезновения Дж.Хашкаджи, были представители королевской гвардии и разведки.

При этом американское издание подчеркивает, что по меньшей мере четверо из них ранее входили в группу сопровождения крон-принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана ас-Сауда в зарубежных поездках.

В то же время агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщало, что турецкая полиция во время осмотра здания генконсульства Саудовской Аравии нашла "неоспоримые доказательства" того, что оппозиционный официальному Эр-Рияду журналист был убит в этом здании.

Саудовский журналист Дж.Хашкаджи, обозреватель американской газеты "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальной информации о судьбе журналиста пока нет.

Саудовская Аравия отрицает свою причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

https://www.interfax.ru/world/633712

Но!!!!

Трамп призвал не спешить с обвинениями в адрес Эр-Рияда по делу об исчезновении журналиста

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" (АП) выступил против поспешных обвинений в адрес властей Эр-Рияда в связи с исчезновение в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Думаю, первым делом нам нужно выяснить, что случилось. Тут, вы знаете, у нас опять такое дело: вы считаетесь виновным, пока не будет доказано обратное. А мне такой (подход - ИФ) не нравится", - сказал президент.

При этом Д.Трамп упомянул Бретта Кавано, которого президент ранее выдвинул на должность судьи Верховного суда. Эта кандидатура спровоцировала крупный скандал в США: в частности, Б.Кавано обвинили в домогательствах несколько женщин. Однако в итоге администрация не нашла в представленном ФБР докладе подтверждения обвинений в сексуальных домогательствах, и впоследствии Б.Кавано стал членом Верховного суда США.

АП напоминает, что ранее Д.Трамп разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По словам Д.Трампа, король и наследный принц отрицали, что знают о судьбе Дж.Хашкаджи.

Кроме этого, в Эр-Рияд для переговоров с королем и наследным принцем накануне прилетал госсекретарь США Майк Помпео.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее Д.Трамп заявлял, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи. В то же время президент предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты по поставке Саудовской Аравии вооружений, чтобы не уступить этот рынок России или Китаю.

ИНТЕРФАКС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.10.2018 в 17:25:08   # 698172
Quote:
Тут, вы знаете, у нас опять такое дело: вы считаетесь виновным, пока не будет доказано обратное. А мне такой (подход - ИФ) не нравится", - сказал президент.
Что же ты сучара в случае со скрипалами такое не заявил, а на второй день выдворил российских дипломатов?
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  ЛиКа 17.10.2018 в 18:47:54   # 698179
Цитата: старик от 17.10.2018 17:25:08
Quote:
Тут, вы знаете, у нас опять такое дело: вы считаетесь виновным, пока не будет доказано обратное. А мне такой (подход - ИФ) не нравится", - сказал президент.
Что же ты сучара в случае со скрипалами такое не заявил, а на второй день выдворил российских дипломатов?
- так у него нет многомиллиардного контракта с РФ о поставке вооружения. Пизнес))
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