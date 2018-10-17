СМИ сообщили подробности убийства саудовского журналиста в Стамбуле

Тут, вы знаете, у нас опять такое дело: вы считаетесь виновным, пока не будет доказано обратное. А мне такой (подход - ИФ) не нравится", - сказал президент.Что же ты сучара в случае со скрипалами такое не заявил, а на второй день выдворил российских дипломатов?
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danilov 17 Октября 2018 в 16:27:04
По данным газеты, другое турецкое издание "Йени шафак" получило в распоряжение аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании консульства.
Согласно предположениям газеты, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено.
Отмечается, что на имеющейся у "Йени шафак" аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.
При этом на записи генконсул просит "сделать это в другом месте", на что другой голос угрожал М.Утайби расправой на родине в случае, если он будет возражать.
Согласно данным телеканала "Аль-Джазира" и газете "Нью-Йорк Таймс", в делегации из 15 подданных Саудовской Аравии, прилетавших в Стамбул во время исчезновения Дж.Хашкаджи, были представители королевской гвардии и разведки.
При этом американское издание подчеркивает, что по меньшей мере четверо из них ранее входили в группу сопровождения крон-принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана ас-Сауда в зарубежных поездках.
В то же время агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщало, что турецкая полиция во время осмотра здания генконсульства Саудовской Аравии нашла "неоспоримые доказательства" того, что оппозиционный официальному Эр-Рияду журналист был убит в этом здании.
Саудовский журналист Дж.Хашкаджи, обозреватель американской газеты "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальной информации о судьбе журналиста пока нет.
Саудовская Аравия отрицает свою причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.
https://www.interfax.ru/world/633712
Но!!!!
Трамп призвал не спешить с обвинениями в адрес Эр-Рияда по делу об исчезновении журналиста
Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" (АП) выступил против поспешных обвинений в адрес властей Эр-Рияда в связи с исчезновение в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
"Думаю, первым делом нам нужно выяснить, что случилось. Тут, вы знаете, у нас опять такое дело: вы считаетесь виновным, пока не будет доказано обратное. А мне такой (подход - ИФ) не нравится", - сказал президент.
При этом Д.Трамп упомянул Бретта Кавано, которого президент ранее выдвинул на должность судьи Верховного суда. Эта кандидатура спровоцировала крупный скандал в США: в частности, Б.Кавано обвинили в домогательствах несколько женщин. Однако в итоге администрация не нашла в представленном ФБР докладе подтверждения обвинений в сексуальных домогательствах, и впоследствии Б.Кавано стал членом Верховного суда США.
АП напоминает, что ранее Д.Трамп разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По словам Д.Трампа, король и наследный принц отрицали, что знают о судьбе Дж.Хашкаджи.
Кроме этого, в Эр-Рияд для переговоров с королем и наследным принцем накануне прилетал госсекретарь США Майк Помпео.
Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Ранее Д.Трамп заявлял, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи. В то же время президент предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты по поставке Саудовской Аравии вооружений, чтобы не уступить этот рынок России или Китаю.
ИНТЕРФАКС
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Цитата: старик от 17.10.2018 17:25:08- так у него нет многомиллиардного контракта с РФ о поставке вооружения. Пизнес))
Quote:
Quote:
Тут, вы знаете, у нас опять такое дело: вы считаетесь виновным, пока не будет доказано обратное. А мне такой (подход - ИФ) не нравится", - сказал президент.Что же ты сучара в случае со скрипалами такое не заявил, а на второй день выдворил российских дипломатов?