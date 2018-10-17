СМИ сообщили подробности убийства саудовского журналиста в Стамбуле

Тут, вы знаете, у нас опять такое дело: вы считаетесь виновным, пока не будет доказано обратное. А мне такой (подход - ИФ) не нравится", - сказал президент.

Quote:Что же ты сучара в случае со скрипалами такое не заявил, а на второй день выдворил российских дипломатов?