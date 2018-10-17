Мохаммед бен Салман: "Мы не имеем отношения к исчезновению Хашкаджи"…

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danilov 17 Октября 2018 в 17:16:44
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Поделиться 17.10.2018 в 18:33:29 # 698178
Цитата: Поделиться от 17.10.2018 18:33:29
Опять на Россию повешают
Опять на Россию повешают
Да нет.
Уже показали как спецы прилетали.
Из Саудовской аравии.
Улетели все за один день.
Хоть гостиница была оплачена за 3 дня.
У них там везде камеры напичканы.
Пропажа журналиста Хашогги: турецкий телеканал показал прибывших в Стамбул "саудовских агентов" https://www.bbc.com/russian/news-45811187
10 октября 2018
...
10 октября 2018
...
Quote:
Трамп: за ичезновением Джамаля Хашогги стоят "залетные убийцы" https://www.bbc.com/russian/features-45871681
16 октября 2018
...
Позже, выступая перед журналистами после своей телефонной беседы с королем Салманом, Трамп подчеркнул, что саудовский лидер категорически отрицал причастность саудовских властей к исчезновению журналиста.
"Похоже, что это могли быть какие-то залетные убийцы, - добавил он, - но кто знает?"
...
Следователи вошли в здание консульства в Стамбуле в понедельник днем. Сначала это была группа саудовцев, за ней примерно через час последовали турецкие судмедэксперты. Однако раньше всех в здании побывала команда уборщиков.
...
16 октября 2018
...
Позже, выступая перед журналистами после своей телефонной беседы с королем Салманом, Трамп подчеркнул, что саудовский лидер категорически отрицал причастность саудовских властей к исчезновению журналиста.
"Похоже, что это могли быть какие-то залетные убийцы, - добавил он, - но кто знает?"
...
Следователи вошли в здание консульства в Стамбуле в понедельник днем. Сначала это была группа саудовцев, за ней примерно через час последовали турецкие судмедэксперты. Однако раньше всех в здании побывала команда уборщиков.
...