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Империя зла
Путин: "Они просто сдохнут"
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danilov 19 Октября 2018 в 12:17:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 19.10.2018 в 12:30:01   # 698378
красава
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  SVOY 19.10.2018 в 13:53:02   # 698395
Сказочный Д
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  Wolfkz 19.10.2018 в 14:01:20   # 698402
Еще нимб над ним смонтировали
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  Wolfkz 19.10.2018 в 14:02:51   # 698403
Ну или венок из колючки
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  Zoggyla 19.10.2018 в 14:03:06   # 698404
Мнения разделяются. Давайте дровишек фтопку.
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