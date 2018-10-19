Джамаля Хашогги расчленили под музыку

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danilov 19 Октября 2018 в 14:53:47
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Ара горный 19.10.2018 в 21:24:14 # 698505
Цитата: строитель от 19.10.2018 20:01:19
Строитель, не выебывайтесь.
Quote:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Времена_года_(Вивальди)
...
Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
В полях лениво стадо бродит.
От тяжкого, удушливого зноя
Страдает, сохнет всё в природе,
Томится жаждой всё живое.
Кукушки голос звонко и призывно
Доносится из леса. Нежный разговор
Щегол и горлица ведут неторопливо,
И тёплым ветром напоён простор.
Вдруг налетает страстный и могучий
Борей, взрывая тишины покой.
Вокруг темно, злых мошек тучи.
И плачет пастушок, застигнутый грозой.
От страха, бедный, замирает:
Бьют молнии, грохочет гром,
И спелые колосья вырывает
Гроза безжалостно кругом.
...
...
Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
1 Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина.
2 Adagio — Presto.
3 Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.
Сонет:
2 Adagio — Presto.
3 Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.
Сонет:
В полях лениво стадо бродит.
От тяжкого, удушливого зноя
Страдает, сохнет всё в природе,
Томится жаждой всё живое.
Кукушки голос звонко и призывно
Доносится из леса. Нежный разговор
Щегол и горлица ведут неторопливо,
И тёплым ветром напоён простор.
Вдруг налетает страстный и могучий
Борей, взрывая тишины покой.
Вокруг темно, злых мошек тучи.
И плачет пастушок, застигнутый грозой.
От страха, бедный, замирает:
Бьют молнии, грохочет гром,
И спелые колосья вырывает
Гроза безжалостно кругом.
...