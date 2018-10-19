Джамаля Хашогги расчленили под музыку

Раскрыть 1 Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина.

2 Adagio — Presto.

3 Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.

Сонет:



...Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315В полях лениво стадо бродит.От тяжкого, удушливого знояСтрадает, сохнет всё в природе,Томится жаждой всё живое.Кукушки голос звонко и призывноДоносится из леса. Нежный разговорЩегол и горлица ведут неторопливо,И тёплым ветром напоён простор.Вдруг налетает страстный и могучийБорей, взрывая тишины покой.Вокруг темно, злых мошек тучи.И плачет пастушок, застигнутый грозой.От страха, бедный, замирает:Бьют молнии, грохочет гром,И спелые колосья вырываетГроза безжалостно кругом....