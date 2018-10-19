Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Джамаля Хашогги расчленили под музыку
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Октября 2018 в 14:53:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.10.2018 в 19:53:07   # 698487
Генерал вышел из-под контроля, ПОЕХАЛ В ТУРЦИЮ, ЗАШЕЛ В ПОСОЛЬСТВО И УБИЛ ЖУРНАЛИСТА! "Цивилизованный" мир ведь поверит!
поощрить | покарать
  строитель 19.10.2018 в 20:01:19   # 698490
поощрить | покарать
  Ара горный 19.10.2018 в 21:24:14   # 698505
поощрить | покарать
  Ал 19.10.2018 в 21:30:31   # 698508
Цитата: Ара горный от 19.10.2018 21:24:14
Ваще-то "строитель" "заказал" А. Вивальди. "Времена года" - "Гроза".

Quote:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Времена_года_(Вивальди)
...
Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
Раскрыть Раскрыть

В полях лениво стадо бродит.
От тяжкого, удушливого зноя
Страдает, сохнет всё в природе,
Томится жаждой всё живое.
Кукушки голос звонко и призывно
Доносится из леса. Нежный разговор
Щегол и горлица ведут неторопливо,
И тёплым ветром напоён простор.
Вдруг налетает страстный и могучий
Борей, взрывая тишины покой.
Вокруг темно, злых мошек тучи.
И плачет пастушок, застигнутый грозой.
От страха, бедный, замирает:
Бьют молнии, грохочет гром,
И спелые колосья вырывает
Гроза безжалостно кругом.
...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь