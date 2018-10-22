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Империя зла
США ставят мир на порог атомной войны
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danilov 22 Октября 2018 в 15:44:53
Выход США из ДРСМД и непродление СНВ-3 повлекут за собой и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, что поставит мир на порог атомной войны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Выход США из ДРСМД повлечет также и обрушение важнейшего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку есть уже решение американского Конгресса не выделять средства на реализацию СНВ-3, если не будет выполняться ДРСМД. В свою очередь, непродление СНВ-3 в 2021 году может повлечь за собой также и выход из ДНЯО», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что это полностью обрушит весь режим нераспространения ядерного оружия и разоружения на планете, хотя на это были потрачены десятилетия во второй половине ХХ века.

«А это – с вероятностью 100% реальная новая холодная война и гонка вооружений, что ставит мир на порог атомной катастрофы. Не хотелось бы», – сказал Слуцкий.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого заявления.

Кроме того, сообщалось, что США, скорее всего, не будут продлевать СНВ-3 в 2021 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 22.10.2018 в 17:16:28   # 698789
Ну что нам пропоют на это прихлебатели пиндосиков?
Или это кровавый диктаторпутин заставляет амеров нарушать главный договор обеспечивающий безопастность на планете?
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  звукач 22.10.2018 в 19:14:30   # 698796
как то так
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  старик 22.10.2018 в 21:40:12   # 698807
Не выйдут они из договора, это сейчас такие "дипломатические" приемы: шантаж на первом месте.
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