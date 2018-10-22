Трамп усомнился в версии Саудитов

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danilov 22 Октября 2018 в 16:00:56
«Очевидно, был обман и была ложь», – ответил президент США Дональд Трамп на просьбу журналиста прокомментировать заявление саудовских властей по поводу смерти Хашукджи. «Их истории повсюду».
Вместе с этим глава США заявил о возможности того, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не приказывал убивать журналиста: «Никто не говорил мне, что он несёт ответственность. Я ничего не слышал... Возможно, он узнал об этом позже».
Трамп также уклонился от ответа на вопрос, станет ли вводить санкции против Саудовской Аравии в связи с данным происшествием, отметив, что пока слишком рано для того, чтобы определиться с подобным решением.
https://www.nytimes.com/2018/10/21/us/politics/trump-khashoggi.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: stasik02 от 22.10.2018 20:24:22Quote:
Замаскированный под убитого журналиста саудовский спецагент попал на камеры https://lenta.ru/news/2018/10/22/khashoggi_video/
Ну, и как это соответствует "глубокомысленному" выводу блоггера с двухнедельными попытками выкрутиться и лишь под нажимом фактов вынужденным "чистосердечным признанием" саудитов, что журналиста якобы случайно задушили? Кстати, раз признались в случайном убийстве, то почему они место захоронения останков не выдают? Может опасаются вопросов, как с спецагентами и, к примеру, кислота могла "случайно" оказаться?