Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Трамп объявил о намерении увеличить ядерный арсенал США
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Октября 2018 в 10:16:43
Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Соединенных Штатов «до тех пор, пока остальные не придут в себя».

«До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его [ядерный потенциал] наращивать», – заявил глава Белого дома, уточнив, что этот комментарий обращен к России и Китаю, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем его наращивать, пока они не придут в чувство. Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим [потенциал]», – добавил Трамп.
Напомним, в минувшую субботу Трамп объявил, что США выйдут из ДРСМД.

В Госдуме обвинили США в провоцировании нового Карибского кризиса, предсказав, что выход Вашингтона из ДРСМД и непродление СНВ-3 повлекут за собой и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, что поставит мир на порог атомной войны.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.

https://vz.ru/news/2018/10/22/947315.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 23.10.2018 в 11:20:30   # 698841
Эти американские имбицилы доведут мир до катастрофы
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь