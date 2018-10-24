Контрсанкции вводят запрет на вывод финансовых капиталов из России на Украину

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danilov 24 Октября 2018 в 09:34:23
"О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала", - сказал Медведев.
Премьер-министр сообщил, что сотни физических лиц из Украины, среди которых будут и известные люди, будут включены в списки РФ для применения ответных мер. "Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство", - сказал глава кабинета министров РФ журналистам. Он добавил: "Естественно, в список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции".
Он заявил, что намерен подписать решения по санкциям в отношении Украины в ближайшее время.
ТАСС
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