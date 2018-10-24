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Империя зла
В Пекине ответили на требование Трампа о присоединении Китая к ДРСМД
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danilov 24 Октября 2018 в 09:35:39
ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Пекин не потерпит шантажа ни от одной из стран, сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова Дональда Трампа о необходимости присоединения Китая к договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Накануне американский лидер заявил, что Пекин должен войти в соглашение. Он добавил, что США будут наращивать количество ядерных вооружений до тех пор, пока Россия и КНР "не придут в себя".

"Вчера я уже выразила позицию Китая: это соглашение между США и бывшим СССР, оно двустороннее", — напомнила дипломат.

Китай будет и впредь придерживаться оборонного характера своей национальной оборонной политики, подчеркнула Чуньин.

Также Пекин рекомендует США не плыть против течения и дважды подумать, прежде чем принять какое-либо решение по этому вопросу, добавила она.

https://ria.ru/world/20181023/1531250665.html?referrer_block=index_main_2
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