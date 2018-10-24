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Империя зла
В Вашингтоне заявили о намерении обеспечить США военное лидерство в космосе
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danilov 24 Октября 2018 в 09:44:05
США хотят обеспечить лидерство страны в космосе с военной точки зрения, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Идут все эти разговоры о милитаризации космосе, и американский народ заслуживает узнать, что с тех времен, как спутник был запущен на орбиту, мы милитаризировали космос. Космос в самом прямом смысле является территорией ведения войны. Президент хочет обеспечить, чтобы Америка лидировала в космосе с военной точки зрения", — сказал он, выступая на конференции в Washington Post, посвященной космосу.

https://ria.ru/world/20181023/1531302212.html
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