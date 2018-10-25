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Империя зла
Запад повышает военную мобильность в Европе
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danilov 25 Октября 2018 в 10:13:46
"Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы", — сказал Шойгу.

По его словам, для организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создастся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", — подчеркнул российский министр.

"Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности", — сказал Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", — добавил он.

https://ria.ru/world/20181024/1531343563.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 25.10.2018 в 10:37:35   # 699180
Повышай не повышай, все равно в ад, потому что главнокомандующий так сказал. Ибо даже покаяться не успеют.
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