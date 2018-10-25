Запад повышает военную мобильность в Европе

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danilov 25 Октября 2018 в 10:13:46
По его словам, для организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создастся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.
"Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности", — подчеркнул российский министр.
"Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности", — сказал Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.
"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", — добавил он.
https://ria.ru/world/20181024/1531343563.html