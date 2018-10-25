Суд в Лондоне забрал дом за £9 млн у экс-сенатора Пугачева

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danilov 25 Октября 2018 в 10:30:35
Судебное заседание по делу состоялось во вторник, сообщает The Guardian. Судья принял решение заставить Пугачева продать дом в Лондоне. Бывший член Совфеда должен был принять участие в заседании по видео-конференц-связи, но не смог. Пугачев направил обращение, в котором извинился за «неуважение к суду» и рассказал, что был вынужден бежать во Францию из-за вероятных попыток его убийства в Британии. Сенатор уверен, что входит в список «худших личных врагов» Путина и «неофициально приговорен к смертной казни».
https://www.rbc.ru/society/24/10/2018/5bd0796b9a79475c1bcff120