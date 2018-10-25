Сын Хашогги пожал руку принцу Мухаммеду, которого подозревают в организации убийства его отца

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danilov 25 Октября 2018 в 10:31:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
У этих принцев ни ума, ни фантазии.
Потом еще руку пожимают.
Цитата: СССР от 25.10.2018 10:51:58
А где Скрипаль? Пусть бритиши его покажут. Не было никакого отравления
А где Скрипаль? Пусть бритиши его покажут. Не было никакого отравления
Спроси у Захаровой. Она развернуто ответит.
Цитата: walker от 25.10.2018 10:48:45Ну, а чем же тогда саудиты две недели занимались? Хотя бы в "интервью" упомянутого принца с лыбящимся Помпео?
Надо было принцу в отказку идти. Типа не мы, после видео говорить что не гражданские, ничего криминального, потом показать что это это не спецслужба и вообще педики, любовались округлостями куполов Айя Софии и т.д.
У этих принцев ни ума, ни фантазии.
Потом еще руку пожимают.
Надо было принцу в отказку идти. Типа не мы, после видео говорить что не гражданские, ничего криминального, потом показать что это это не спецслужба и вообще педики, любовались округлостями куполов Айя Софии и т.д.
У этих принцев ни ума, ни фантазии.
Потом еще руку пожимают.
При этом минимум трое из подозреваемых в убийстве в окружении принца засветились.
Тебя разве не смутило, что подозреваемому в убийстве родственника руки пожимают?
Лично меня после "не замечаемых" властями союзников этой "демократичной" страны инцидентов с "посадками" и исчезновениями оппозиционеров с похищениями диссидентов меня это совершенно не удивляет. Однако родственникам еще пожить хочется.
Особенно доставило то, что репрессии и убийство журналюги саудитами оправдывает противник сталинских репрессий...
В отличие от отравления Скрипалей, в этой истории меньше прорех в версии преступления...
Цитата: walker от 25.10.2018 10:48:45
Надо было принцу в отказку идти. Типа не мы, после видео говорить что не гражданские, ничего криминального, потом показать что это это не спецслужба и вообще педики, любовались округлостями куполов Айя Софии и т.д.
У этих принцев ни ума, ни фантазии.
Потом еще руку пожимают.
Надо было принцу в отказку идти. Типа не мы, после видео говорить что не гражданские, ничего криминального, потом показать что это это не спецслужба и вообще педики, любовались округлостями куполов Айя Софии и т.д.
У этих принцев ни ума, ни фантазии.
Потом еще руку пожимают.
Ну сравнили. Куда этому пастуху верблюдов до царя Русси?
Цитата: walker от 25.10.2018 10:54:57
Спроси у Захаровой. Она развернуто ответит.
Цитата: СССР от 25.10.2018 10:51:58
А где Скрипаль? Пусть бритиши его покажут. Не было никакого отравления
А где Скрипаль? Пусть бритиши его покажут. Не было никакого отравления
Спроси у Захаровой. Она развернуто ответит.
А она то тут причём? Так называемое отравление случилось на территории Британии. Теперь британцы никому их не показывают. Хрен знает, живы ли они вообще. Если они не боялись бы правды, давно бы показали Скрипалей
Цитата: гримм от 25.10.2018 11:00:07
прогнулся
прогнулся
Когда эта тварь не только твоего отца, как барана, может зарезать, но и всю твою семью как отару вырезать и не на такое пойдешь.
Цитата: stasik02 от 25.10.2018 11:03:31У этого "пастуха" в своей стране неограниченных полномочий больше, чем у "Царя всея Руси".
Ну сравнили. Куда этому пастуху верблюдов до царя Русси?
Ну сравнили. Куда этому пастуху верблюдов до царя Русси?
Кстати, я уже задавал тебе вопрос: раз саудиты сознались в "случайном" убийстве, что мешает тело предъявить? Не "случайно" ли оказавшаяся с собой для "допроса" кислота?
Ты ж за видеорасследованиями блоггеров следишь. Неужели они до сих пор на этот вопрос ответа не нашли?
Сам сейчас с камнем в сердце. Что отца так убили.
Сам просто так бы руку не пожал. Но обиду всё таки затаил наверное наверное.
Трамп назвал убийство Хашогги одной из худших попыток замести следы https://rus.azattyq.org/a/29561243.html
Октябрь 24, 2018
Октябрь 24, 2018
Quote:
США могут ввести санкции против Эр-Рияда по «закону Магнитского» https://rus.azattyq.org/a/29561092.html
Октябрь 24, 2018
Октябрь 24, 2018
Если не введут, продемонстрируют явное лицемерие. Хотя его и так в избытке...