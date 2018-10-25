Сын Хашогги пожал руку принцу Мухаммеду, которого подозревают в организации убийства его отца

Надо было принцу в отказку идти. Типа не мы, после видео говорить что не гражданские, ничего криминального, потом показать что это это не спецслужба и вообще педики, любовались округлостями куполов Айя Софии и т.д.У этих принцев ни ума, ни фантазии.Потом еще руку пожимают.