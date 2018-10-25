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Империя зла
Сын Хашогги пожал руку принцу Мухаммеду, которого подозревают в организации убийства его отца
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danilov 25 Октября 2018 в 10:31:58
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  walker 25.10.2018 в 10:48:45   # 699185
Надо было принцу в отказку идти. Типа не мы, после видео говорить что не гражданские, ничего криминального, потом показать что это это не спецслужба и вообще педики, любовались округлостями куполов Айя Софии и т.д.
У этих принцев ни ума, ни фантазии.
Потом еще руку пожимают.
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  stasik02 25.10.2018 в 10:50:39   # 699186
Напомнило:
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  СССР 25.10.2018 в 10:51:58   # 699187
А где Скрипаль? Пусть бритиши его покажут. Не было никакого отравления
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  walker 25.10.2018 в 10:54:57   # 699188
Цитата: СССР от 25.10.2018 10:51:58
А где Скрипаль? Пусть бритиши его покажут. Не было никакого отравления

Спроси у Захаровой. Она развернуто ответит.
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  Ал 25.10.2018 в 10:57:47   # 699190
Цитата: walker от 25.10.2018 10:48:45
Надо было принцу в отказку идти. Типа не мы, после видео говорить что не гражданские, ничего криминального, потом показать что это это не спецслужба и вообще педики, любовались округлостями куполов Айя Софии и т.д.
У этих принцев ни ума, ни фантазии.
Потом еще руку пожимают.
Ну, а чем же тогда саудиты две недели занимались? Хотя бы в "интервью" упомянутого принца с лыбящимся Помпео?
При этом минимум трое из подозреваемых в убийстве в окружении принца засветились.

Тебя разве не смутило, что подозреваемому в убийстве родственника руки пожимают?
Лично меня после "не замечаемых" властями союзников этой "демократичной" страны инцидентов с "посадками" и исчезновениями оппозиционеров с похищениями диссидентов меня это совершенно не удивляет. Однако родственникам еще пожить хочется.

Особенно доставило то, что репрессии и убийство журналюги саудитами оправдывает противник сталинских репрессий...

В отличие от отравления Скрипалей, в этой истории меньше прорех в версии преступления...
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  гримм 25.10.2018 в 11:00:07   # 699192
прогнулся
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  stasik02 25.10.2018 в 11:03:31   # 699193
Цитата: walker от 25.10.2018 10:48:45
Надо было принцу в отказку идти. Типа не мы, после видео говорить что не гражданские, ничего криминального, потом показать что это это не спецслужба и вообще педики, любовались округлостями куполов Айя Софии и т.д.
У этих принцев ни ума, ни фантазии.
Потом еще руку пожимают.


Ну сравнили. Куда этому пастуху верблюдов до царя Русси?
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  СССР 25.10.2018 в 11:06:26   # 699194
Цитата: walker от 25.10.2018 10:54:57
Цитата: СССР от 25.10.2018 10:51:58
А где Скрипаль? Пусть бритиши его покажут. Не было никакого отравления

Спроси у Захаровой. Она развернуто ответит.


А она то тут причём? Так называемое отравление случилось на территории Британии. Теперь британцы никому их не показывают. Хрен знает, живы ли они вообще. Если они не боялись бы правды, давно бы показали Скрипалей
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  stasik02 25.10.2018 в 11:08:43   # 699195
Цитата: гримм от 25.10.2018 11:00:07
прогнулся


Когда эта тварь не только твоего отца, как барана, может зарезать, но и всю твою семью как отару вырезать и не на такое пойдешь.
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  Ал 25.10.2018 в 11:13:33   # 699196
Цитата: stasik02 от 25.10.2018 11:03:31
Ну сравнили. Куда этому пастуху верблюдов до царя Русси?
У этого "пастуха" в своей стране неограниченных полномочий больше, чем у "Царя всея Руси".

Кстати, я уже задавал тебе вопрос: раз саудиты сознались в "случайном" убийстве, что мешает тело предъявить? Не "случайно" ли оказавшаяся с собой для "допроса" кислота?

Ты ж за видеорасследованиями блоггеров следишь. Неужели они до сих пор на этот вопрос ответа не нашли?
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  Маке0912 25.10.2018 в 11:13:41   # 699197
Заставили наверное. Под угрозой. Или с семьёй что нибудь случится или ещё что нибудь. И денег наверное немерено дали.
Сам сейчас с камнем в сердце. Что отца так убили.
Сам просто так бы руку не пожал. Но обиду всё таки затаил наверное наверное.
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  Ал 25.10.2018 в 11:32:13   # 699202
Quote:
Трамп назвал убийство Хашогги одной из худших попыток замести следы https://rus.azattyq.org/a/29561243.html
Октябрь 24, 2018

Quote:
США могут ввести санкции против Эр-Рияда по «закону Магнитского» https://rus.azattyq.org/a/29561092.html
Октябрь 24, 2018

Если не введут, продемонстрируют явное лицемерие. Хотя его и так в избытке...
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