Трамп назвал убийство Хашогги одной из худших попыток замести следы

Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении санкций в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге для журналистов.