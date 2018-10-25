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Империя зла
Трамп назвал убийство Хашогги одной из худших попыток замести следы
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danilov 25 Октября 2018 в 11:54:49
Президент США Дональд Трамп сказал, что убийство журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле является «одной из худших попыток замести следы» в истории.

«Эта концепция изначально была плохой. Ее плохо исполнили, а попытка замести следы была худшей в истории», - сказал Трамп 23 октября.

США могут ввести санкции против Эр-Рияда по «закону Магнитского»

Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении санкций в рамках «закона Магнитского» в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге для журналистов.

По его словам, в первую очередь США намерены аннулировать визы подданных Саудовской Аравии. Как позже сообщила официальный представитель Госдепартамента, эта процедура коснется 21 саудовца. Вашингтон также изучает возможность введения финансовых санкций в отношении причастных к убийству журналиста. Принятые меры «не станут последним словом», добавил Помпео.
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  jumanjiqz 25.10.2018 в 13:07:50   # 699213
Quote:
Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении санкций в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге для журналистов.

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