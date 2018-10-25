Минобороны: управление атаковавшими Хмеймим дронами велось с самолета-разведчика США

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danilov 25 Октября 2018 в 12:25:47
"13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", - указал он.
По его словам, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. "Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление", - отметил замминистра.
"Когда эти 13 дронов наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены", - сообщил Фомин.
https://tass.ru/armiya-i-opk/5717223
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