Ангела Меркель блокирует последний шаг к общеевропейскому решению по геноциду армян

Многие кровопролитные конфликты XXI века можно было предотвратить, если бы международное сообщество единогласно осудило геноцид армян и другие похожие преступления.

Однако госпожа Меркель полагает, и я полностью разделяю ее позицию, что решение данного вопроса целесообразно перенести на более подходящее время, поскольку он затрагивает сферу национальных интересов Турции.