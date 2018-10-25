Ангела Меркель блокирует последний шаг к общеевропейскому решению по геноциду армян

Многие кровопролитные конфликты XXI века можно было предотвратить, если бы международное сообщество единогласно осудило геноцид армян и другие похожие преступления.Очень сомнительно.
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Гость 25 Октября 2018 в 13:54:10
Несмотря на то, что массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году многими историками признаны преступлением против человечности, всего 29 стран в мире официально признали эти события геноцидом. Нежелание многих государств солидаризироваться с позицией Армении по осуждению противоправных действий турок в начале прошлого века очень нелогично выглядит сейчас, когда призывы к недопустимости дискриминации по национальному или религиозному признаку снова становятся актуальными. Многие кровопролитные конфликты XXI века можно было предотвратить, если бы международное сообщество единогласно осудило геноцид армян и другие похожие преступления. Но пока этого не происходит, продолжают разгораться вооруженные конфликты с огромным количеством жертв среди мирного населения, а религиозный и национальный радикализм распространился по всему миру и может настигнуть своих жертв в любой точке планеты.
Казалось бы, подобная ситуация должна побудить представителей международной политической элиты обратиться к истории и с помощью примеров трагических событий первой мировой войны привлечь внимание к ценности человеческой жизни и продемонстрировать неотвратимость наказания за такие преступления, как геноцид. Тем не менее, экономические и геополитические мотивы до сих пор являются серьезным препятствием для восстановления исторической справедливости и международного признания геноцида армян. Например, даже в ЕС еще не все страны официально его признали. Европа по этому параметру уже отстает от США, где такое решение приняли 48 штатов из 50. Безусловно, в ЕС есть такие политики, как Эммануэль Макрон, который на словах неоднократно обещал представителям армянской диаспоры помощь в международном признании геноцида армян, но руководство ЕС так и не пришло к единому мнению по этому вопросу. Судя по письму немецкого евродепутата Эльмара Брока президенту Европейского Совета Дональду Туску, очередную инициативу по осуждению геноцида армян, скорее всего, придется отложить из-за нежелания Ангелы Меркель рисковать договором с Турцией о размещении беженцев.
Уважаемый президент Туск,
Недавняя инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об официальном признании Геноцида армянского народа 1915 года в Османской империи странами Европейского Союза представляет жизненно важный интерес для Европейского Союза. Решительное признание этих трагических событий Геноцидом на общеевропейском уровне стало бы наглядной демонстрацией единства и солидарности стран ЕС и ознаменовало бы новый виток евроинтеграции. Кроме того, факт Геноцида армян уже признан многими государствами, а также международными организациями, и у ЕС нет никакого морального права абстрагироваться от этой темы. Ранее мы с Вами уже обсуждали необходимость рассмотрения данного вопроса в рамках заседания Европейского Совета, и я надеюсь на Вашу дальнейшую поддержку в его решении.
В этой связи я сообщаю вам, что канцлер ФРГ Ангела Меркель также выражает свою готовность не только поддержать вынесение проблемы признания Геноцида на повестку дня, но и выступить за реализацию самой инициативы. Однако госпожа Меркель полагает, и я полностью разделяю ее позицию, что решение данного вопроса целесообразно перенести на более подходящее время, поскольку он затрагивает сферу национальных интересов Турции. На сегодняшний день роль Турции в урегулировании бушующего в Европе миграционного кризиса сложно переоценить, и это фактически ставит Европейский Союз в зависимое положение. Расторжение договора о размещении беженцев с Турцией может не только нарушить шаткое равновесие, но и привести к росту напряженности в отношениях между странами Евросоюза, поэтому рассмотрение вопроса о признании Геноцида армян требует проведения большого объема предварительной работы. Мы должны найти баланс между интересами и ценностями, но ценностями при этом жертвовать нельзя.
С уважением,
Эльмар Брок
Для немецких политиков защита турецких национальных интересов сейчас оказалась приоритетнее осуждения случаев дискриминации и насилия по национальному признаку. Если в 2016 году немецкому Бундестагу удалось сохранить свое лицо и принять решение о признании геноцида армян, то теперь Ангела Меркель явно не торопится и намерена отговорить руководство Европейского Совета от одобрения инициативы Макрона об общеевропейском осуждении геноцида армян. Германия считает такой шаг преждевременным и хочет дождаться лучшего момента, хотя риск репутационных потерь, угроза европейским демократическим ценностям и рост центробежных сил не позволяют ЕС медлить с этим вопросом. Пока среди лидеров ведущих европейских стран есть единодушие по поводу осуждения геноцида армян, признание которого поддерживается и Дональдом Туском, у ЕС сохраняется шанс преодолеть разобщенность по другим вопросам и наконец-то, сдвинуться с места в борьбе с такими явлениями, как геноцид.
На данный момент, в результате бездействия Брюсселя по турецко-армянскому вопросу европейские страны, чьи парламенты решаются признать геноцид армян, становятся мишенью турецких информационных провокаций, а ощущение безнаказанности за преступления против человечности создает почву для повторения подобных трагических событий, демонстрирует бессилие международных правовых институтов и нивелирует ценность человеческой жизни.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Однако госпожа Меркель полагает, и я полностью разделяю ее позицию, что решение данного вопроса целесообразно перенести на более подходящее время, поскольку он затрагивает сферу национальных интересов Турции.
Вот это и есть основа современной мировой продажной политики, а то что по некоторым данным от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек было убито чисто по нац. признаку, оказывается в данный момент затрагивает сферу национальных интересов... Но вот чуть позже обязательно...