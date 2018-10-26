Три казахстанки казнены в Сирии за убийство своих соотечественниц и ребенка

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SPYKER X 26 Октября 2018 в 12:51:44
500 казахстанских детей находится в Сирии
С началом провозглашения так называемого «Халифата» на территории Сирии и Ирака, туда хлынул поток желающих принять участие в боевых действиях.
До выезда в Сирию такие лица активно проповедовали ваххабитскую идеологию и, как правило, успели приобщить к ней своих жен.
Многие из этих женщин, одурманенные романтикой лучшей жизни «Халифата», выехали туда вместе с мужьями.
Этот процесс, к сожалению, не миновал и Казахстан. По данным из открытых источников, число выехавших в Сирию казахстанцев превышает 800 человек. По данным на июль 2018 года, это 120 мужчин, более 250 женщин и 500 несовершеннолетних детей.
Не пожалели 7-летнего ребенка
Сегодня «Халифат» переживает не лучшие времена. Утраченные огромные территории и большие потери среди боевиков вынуждают оставшихся членов «Халифата» идти на дезертирство.
В адрес редакции поступила информация из чатов общественных организаций женщин Северного Кавказа, занимающихся вопросами возвращения на родину женщин и детей из Сирии. В ней говорится об ухудшении обстановки на подконтрольных ДАИШ территориях.
В том же сообщении отмечается, что положение в ДАИШ крайне тяжёлое, и люди пытаются выбраться оттуда всеми возможными способами.
Доходит до преступлений. Так, в сообщениях говорится, что 6 казахстанок планировали тайно покинуть Сирию и перебраться в Турцию. Но из-за отсутствия денег и безысходности положения, трое из них убили своих же соотечественниц, не пожалев 7-летнего ребенка. Забрав собранные ими деньги, они попытались бежать из «Халифата». Однако и это им не удалось: их задержали боевики ДАИШ и передали шариатскому суду.
В чатах общественных организаций женщин Северного Кавказа указывают имена совершивших эти ужасные преступления в борьбе за самовыживание и казнённых в Сирии. Это молодые девушки из Актобе – Гульбану (религиозное имя УммМариям) и Дарина (УммМуса), из Тараза – Салтанат (УммАтика).
Истинное лицо «Халифата» и их жителей в борьбе за самовыживание показало реальное положение дел в Сирии, где нет никакого «священного джихада». Наши соотечественницы отличились крайней жестокостью, даже по отношению к единоверкам и ребёнку.
Тамара ТРОЙКИНА
aktobetimes@list.ru
http://aktobetimes.kz/centralnaya-verhnyaya-novost/6932-v-sirii-kaznili-devushek-iz-aktobe.html
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Практичный 26.10.2018 в 14:15:03 # 699356