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Империя зла
Телеведущую Меган Келли, бравшую интервью у Путина, уволили за расизм
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danilov 26 Октября 2018 в 13:59:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 26.10.2018 в 14:23:08   # 699358
Маразм крепнет. Когда я училась в школе, четко помню, что изучали термин - негроидная раса (наряду с европеоидной, монголоидной), по учебникам. А сейчас, эта фраза, считается верхом оскорбления.
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  SPYKER X 26.10.2018 в 15:12:15   # 699368
Да это мать ее, лучшая работа в мире! Назвал негра, негром получи 70 лямов баксов...
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  строитель 26.10.2018 в 15:12:44   # 699369
К Симоньян теперь пойдёт
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  ss720 26.10.2018 в 15:44:26   # 699372
за 70 лямов..... чертовы гении
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  KS 26.10.2018 в 17:36:23   # 699386
Цитата: ЛиКа от 26.10.2018 14:23:08
Маразм крепнет. Когда я училась в школе, четко помню, что изучали термин - негроидная раса (наряду с европеоидной, монголоидной), по учебникам. А сейчас, эта фраза, считается верхом оскорбления.

В английском есть nigger что является ругательством/оскорблением, а есть negro что является рассой. Так-как слова созвучные используется просто African-American или black
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