Телеведущую Меган Келли, бравшую интервью у Путина, уволили за расизм

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danilov 26 Октября 2018 в 13:59:39
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Цитата: ЛиКа от 26.10.2018 14:23:08
Маразм крепнет. Когда я училась в школе, четко помню, что изучали термин - негроидная раса (наряду с европеоидной, монголоидной), по учебникам. А сейчас, эта фраза, считается верхом оскорбления.
Маразм крепнет. Когда я училась в школе, четко помню, что изучали термин - негроидная раса (наряду с европеоидной, монголоидной), по учебникам. А сейчас, эта фраза, считается верхом оскорбления.
В английском есть nigger что является ругательством/оскорблением, а есть negro что является рассой. Так-как слова созвучные используется просто African-American или black