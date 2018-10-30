Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит

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danilov 30 Октября 2018 в 15:32:26
В случае повторения ситуации, когда российскую базу в Сирии атакуют беспилотники, управляемые самолетом-разведчиком другого государства, этот объект может быть уничтожен, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Соответствующие заявления об управляемой с самолета США атаке беспилотников, которые были сделаны, подкреплены ещё нашими процессами по военной линии. Я не исключаю, что в следующий раз это дает нам моральное право нанести удар по этому средству и сбить его", - сказал В.Шаманов во вторник.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на замглавы Минобороны РФ Александра Фомина, что во время одной из атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим управление дронами велось с американского самолета Poseidon 8.
https://www.interfax.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Преднамеренное открытое уничтожение самолета ВВС США? Сомневаюсь. Не рискнут.А жаль! Давно пора дать америкосам наглядный урок! Да и сомневаюсь, что они (америкосы )что либо предпримут в ответ, ну разве что зубы сотрут в порошок от злости, да добавят санкций.