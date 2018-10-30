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Империя зла
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
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danilov 30 Октября 2018 в 15:32:26
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит

В случае повторения ситуации, когда российскую базу в Сирии атакуют беспилотники, управляемые самолетом-разведчиком другого государства, этот объект может быть уничтожен, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Соответствующие заявления об управляемой с самолета США атаке беспилотников, которые были сделаны, подкреплены ещё нашими процессами по военной линии. Я не исключаю, что в следующий раз это дает нам моральное право нанести удар по этому средству и сбить его", - сказал В.Шаманов во вторник.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на замглавы Минобороны РФ Александра Фомина, что во время одной из атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим управление дронами велось с американского самолета Poseidon 8.

https://www.interfax.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 30.10.2018 в 16:24:02   # 699746
Преднамеренное открытое уничтожение самолета ВВС США? Сомневаюсь. Не рискнут.
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  NeoMax 30.10.2018 в 16:24:38   # 699747
И перенацелить дроны на американскую базу
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  GoodZone 30.10.2018 в 16:28:13   # 699749
Кто такой Шаманов в настоящее время, чтобы делать такие заявления? А по-хорошему предупредить конечно нужно "друзей" о возможных последствиях...
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  старик 30.10.2018 в 19:29:46   # 699777
Quote:
Преднамеренное открытое уничтожение самолета ВВС США? Сомневаюсь. Не рискнут.
А жаль! Давно пора дать америкосам наглядный урок! Да и сомневаюсь, что они (америкосы )что либо предпримут в ответ, ну разве что зубы сотрут в порошок от злости, да добавят санкций.
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