США уничтожают производителя памяти, «рядом с которым все остальные выглядят карликами»

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danilov 01 Ноября 2018 в 09:50:51
Власти США ввели санкции против Fujian Jinhua
Министерство торговли США распространило документ, согласно которому американским компаниям официально запрещены любые взаимоотношения с китайской Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, производящей DRAM-память. Это первый в США случай ввода ограничений в масштабах всей страны, нацеленный против зарубежной компании.
В выпущенном Министерством торговли США пресс-релизе единственной причиной запрета ведения бизнеса с китайским вендором названа его деятельность, противоречащая интересам национальной безопасности страны. Ранее Fujian Jinhua Integrated Circuit Company обвинялась американской Micron Technology в краже технологических секретов. По этому вопросу ведется судебное расследование.
Новый игрок на рынке микроэлектроники
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company – это недавно образованная компания, получающая инвестиции напрямую от властей Китая. Основными инвесторами также являются китайские корпорации Fujian Electronics & Information (Group) и Jinjiang Energy Investment. Jinhua была основана в рамках государственной программы по развитию собственной полупроводниковой промышленности и последующему усилению влияния Китая на мировой рынок микроэлектроники.
В строительство ее завода в китайском городе Цзиньцзян было инвестировано в общей сложности $5,65 млрд. Как пишет ZDnet, на его фоне любой другой завод микроэлектроники выглядит карликом.
Последствия для Китая
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company в производстве полагается на американские технологии. Отказ США от сотрудничества с ней и занесение ее в черный список партнеров означает, что она полностью лишается возможности закупать в США и технологии, и программное обеспечение, а также товары, на экспорт которых в другие страны требуется соответствующая лицензия.
До момента снятия запрета при любой попытке Jinhua получить лицензию будет действовать презумпция отказа – все ее запросы будут отклоняться автоматически.
Судебные тяжбы с Micron Technology и ответ Китая
И без того не самое легкое положение, в котором оказалась Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, усугубляется еще судебными разбирательствами с американской Micron Technology. По оценкам специалистов, в случае доказательства вины китайской стороны Jinhua понесет многомиллионные убытки.
Власти Китая не остались в стороне и на время проведения расследования наложили запрет на продажи в стране всей продукции Micron Technology, включая модули памяти NAND и DRAM. Для самой Micron это весьма ощутимый удар – по результатам 2017 финансового года именно ее бизнес в Китае обеспечил ей свыше 50% выручки.
Власти США против китайских корпораций
Jinhua – не единственный китайский производитель, который пострадал от действий американских властей.
Другой пример – компания ZTE, компания по производству смартфонов и прочей мобильной электроники. В апреле 2018 г. Министерство торговли США ввело запрет для американских компаний на сотрудничество с ZTE, который распространялся и на операторов сотовой связи. Запрет был основан на обвинениях компании в шпионаже в пользу китайских властей, но на нынешний момент неопровержимых доказательств этому нет.
Для ZTE это означало потерю возможности реализации своей продукции на территории США и неизбежные финансовые трудности.
После подсчета возможных убытков руководство ZTE рассматривало возможность продажи мобильного подразделения и прекращению разработки и производства смартфонов. Летом 2018 г. ограничения были сняты после уплаты штрафа в размере $1,4 млрд и смены руководства компании.
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-30_vlasti_ssha_unichtozhayut_proizv oditelya_pamyatiryadom
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