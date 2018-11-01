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Империя зла
Россия готовится к войне
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danilov 01 Ноября 2018 в 10:59:54
«Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну».

Такое заявление сделал не эксперт на очередном ток-шоу, а представитель МИД России Андрей Белоусов в ООН. Запомните этот день – 27 октября 2018 года. День, когда одна ядерная держава открыто и на официальном уровне констатировала, что готовится к отражению удара другой ядерной державы – и не гипотетически, потенциально, а конкретно, с указанием на неизбежность.

Но наиболее поразительное заключается не в самой фразе, а в том, как буднично она была воспринята планетой.

Еще пять лет назад такое признание на уровне ООН взорвало бы ведущие СМИ и мировую общественность, послужило бы пищей для взаимных обвинений Запада и России в агрессивной политике и тому подобное, а тут почти полный штиль. Как будто так и должно быть. Будто российский дипломат озвучил давно понятное и принятое всеми как неизбежность.

...

https://vz.ru/opinions/2018/10/31/948305.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GogaAshkenaz 01.11.2018 в 11:22:10   # 700006
Ты, пожалуйста, не нападай,
Или мне придется тоже,
Я конечно сразу в рай,
А ты не думаю что тоже ...
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  Рамзес 01.11.2018 в 11:49:21   # 700010
Плохо это все,но войне быть пиндостан подохнет без оной.
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