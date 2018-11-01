Россия готовится к войне

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danilov 01 Ноября 2018 в 10:59:54
Такое заявление сделал не эксперт на очередном ток-шоу, а представитель МИД России Андрей Белоусов в ООН. Запомните этот день – 27 октября 2018 года. День, когда одна ядерная держава открыто и на официальном уровне констатировала, что готовится к отражению удара другой ядерной державы – и не гипотетически, потенциально, а конкретно, с указанием на неизбежность.
Но наиболее поразительное заключается не в самой фразе, а в том, как буднично она была воспринята планетой.
Еще пять лет назад такое признание на уровне ООН взорвало бы ведущие СМИ и мировую общественность, послужило бы пищей для взаимных обвинений Запада и России в агрессивной политике и тому подобное, а тут почти полный штиль. Как будто так и должно быть. Будто российский дипломат озвучил давно понятное и принятое всеми как неизбежность.
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https://vz.ru/opinions/2018/10/31/948305.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 01.11.2018 в 11:22:10 # 700006
Или мне придется тоже,
Я конечно сразу в рай,
А ты не думаю что тоже ...