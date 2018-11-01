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Империя зла
Россия находится под сильнейшим военным и экономическим давлением - Лавров
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danilov 01 Ноября 2018 в 11:11:13
Россия находится под сильнейшим военным и экономическим давлением. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на открытии Всемирного конгресса российских соотечественников в Москве.

По его словам, "на Россию оказывается мощнейшее давление". Среди инструментов министр назвал активизацию военной активности у российских границ и экономические санкции, а также информационную кампанию по дискредитации Москвы, "принявшую беспрецедентный размах".

Лавров отметил, что многие соотечественники, проживающие за рубежом, испытывают на себе "негативные последствия" такого давления.

https://rg.ru/2018/10/31/lavrov-rasskazal-o-moshchnejshem-davlenii-na-rossiiu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GogaAshkenaz 01.11.2018 в 11:28:45   # 700008
Лавров отметил, что многие соотечественники, проживающие за рубежом, испытывают на себе "негативные последствия" такого давления.

это он про своих детей ;))
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