Россия находится под сильнейшим военным и экономическим давлением - Лавров

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danilov 01 Ноября 2018 в 11:11:13
По его словам, "на Россию оказывается мощнейшее давление". Среди инструментов министр назвал активизацию военной активности у российских границ и экономические санкции, а также информационную кампанию по дискредитации Москвы, "принявшую беспрецедентный размах".
Лавров отметил, что многие соотечественники, проживающие за рубежом, испытывают на себе "негативные последствия" такого давления.
https://rg.ru/2018/10/31/lavrov-rasskazal-o-moshchnejshem-davlenii-na-rossiiu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 01.11.2018 в 11:28:45 # 700008
это он про своих детей ;))