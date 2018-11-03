США раскритиковали ООН за нежелание "наказать" Кубу

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danilov 03 Ноября 2018 в 23:37:29
Россия развернет на Кубе станцию приема данных со спутников-разведчиков
По ее словам, ООН не желает осудить нарушения прав человека на Кубе, а эта резолюция "не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребёнка".
Хейли также заявила, что Куба отрицает свободу и элементарные права кубинского народа, а США не изменят своей позиции.
"Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим", — сказала постпред.
Кроме того, Хейли добавила, что в результате принятия резолюции никто не выиграл, а главной проигравшей стороной оказалась сама ООН, которая "отвергла возможность выступить за права человека".
"Сегодня нет победителей, одни проигравшие", — подчеркнула она, добавив, что все государства в ООН лишь пытаются навредить США.
В четверг Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию проголосовали 189 стран, против выступили только США и Израиль.
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