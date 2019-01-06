США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

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danilov 07 Января 2019 в 01:11:05
Отмечается, что более десяти процентов деталей российского лайнера производятся в Америке, что делает необходимым одобрение сделки Казначейством США.
В конце апреля компания "Гражданские самолеты Сухого" на авиасалоне Eurasia Airshow подписала с двумя иранскими авиакомпаниями меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ-100R до 2022 года.
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Теперь всем очевидна польза от международных кооперирования и разделения труда.
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