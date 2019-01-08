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Империя зла
Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон
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danilov 08 Января 2019 в 09:54:31
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона, пишет газета Politico.

Как сообщает издание, речь идет о бывшем сенаторе от Республиканской партии Джоне Кайле и о генерале в отставке Джеке Киане. Отмечается, что Киан однажды уже отказывался от поста главы американского минобороны, в 2016 году.

Газета добавляет, что поскольку должность главы Пентагона - одна из самых престижных и влиятельных в администрации США, отказы Кайла и Киана "особенно поразительны".

Предыдущий министр обороны США Джеймс Мэттис оставил пост 1 января из-за разногласий в Белом доме после решения Трамп вывести войска из Сирии. Позже Пентагон покинули еще несколько сотрудников.

https://ria.ru/20190107/1549096402.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 08.01.2019 в 12:59:06   # 708041
Quote:
Газета добавляет, что поскольку должность главы Пентагона - одна из самых престижных и влиятельных в администрации США, отказы Кайла и Киана "особенно
Ну дык занимать престижную должность в администрации совершенно непредсказуемого президента никому не хочется.
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  111222333 08.01.2019 в 13:15:09   # 708048
Нам эта новость тут, но кроме пощекотать ЧСВ Старика, зачем???????
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