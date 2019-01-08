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Империя зла
Остановка в центре Таллина
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danilov 08 Января 2019 в 10:02:44


Внизу рекламных плакатов указаны номера телефонов для тех, у кого возникли вопросы. Всем дозвонившимся отвечает автоответчик с одинаковым текстом:
«Здравствуйте! 3 марта пройдут выборы в Рийгикогу (эстонский парламент — прим. Rubaltic.Ru). Я баллотируюсь. Мы, эстонцы, обязательно должны держаться вместе. Обязательно проверь, что ты стоишь на правильной половине».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 08.01.2019 в 12:55:39   # 708040
Европа бля!!! И "Европейские ценности". И ведь ни одна манда в гейропе не осудит!
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  Dragon 08.01.2019 в 13:14:03   # 708045
Там гейропа, тут нацики! Где лучше?!
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  Джимбо 08.01.2019 в 13:52:33   # 708058
Позорище. Им Жак Франса послушать.
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  Walter 08.01.2019 в 14:02:06   # 708064
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