Остановка в центре Таллина

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danilov 08 Января 2019 в 10:02:44
Внизу рекламных плакатов указаны номера телефонов для тех, у кого возникли вопросы. Всем дозвонившимся отвечает автоответчик с одинаковым текстом:
«Здравствуйте! 3 марта пройдут выборы в Рийгикогу (эстонский парламент — прим. Rubaltic.Ru). Я баллотируюсь. Мы, эстонцы, обязательно должны держаться вместе. Обязательно проверь, что ты стоишь на правильной половине».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dragon от 08.01.2019 13:14:03в России лучше.
Там гейропа, тут нацики! Где лучше?!
Там гейропа, тут нацики! Где лучше?!