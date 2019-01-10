"Первая Красная угроза"

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danilov 10 Января 2019 в 10:00:07
30 декабря 1918 г. в Филадельфии произошло несколько взрывов домов известных местных юристов. И вот 9 января 1919 г. филадельфийская газета поместила заметку "Русские закладывают бомбы здесь". Бывший посол США в Дании Морис Эган, большой друг Теодора Рузвельта, презентуя свою книгу, обвинил в терактах Советскую Россию. Мол, это она организовала и финансировала взрывы. Он даже назвал сумму, доставленную из России в США на эти цели: полмиллиона долларов. И заявил, что "тысячи российских евреев прибыли для этих целей".
После этого началась настоящая многомесячная истерия. Людей, связанных с левыми организациями, арестовывали пачками, многие иностранцы были депортированы без всяких оснований, в ряд законов были внесены драконовские меры. При этом никаких доказательств, одни "хайли лайкли".
Истерика прошла так же быстро, как началась. Накануне Первомая 1920 г. генпрокурор США предупредил о страшных терактах, якобы готовившихся на этот день. Паника была неимоверной. Когда не произошло ровным счетом ничего, буквально тут же пресса потеряла всякий интерес к теме.
Позже выяснилось, что за терактами стояли местные анархисты, Россия, само собой, не имела никакого отношения к ним (большевикам в 1919 г. было уж точно не до Америки). Но кого это уже потом интересовало?
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